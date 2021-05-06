Стилист назвала 5 секретов, как выглядеть стройнее

Украинский стилист Екатерина Полякова поделилась лайфхаками, как выглядеть стройнее с помощью одежды. Она посоветовала сохранять единый силуэт в образе за счет цвета и линий.

Соответствующий пост эксперт опубликовала на странице в Instagram. По ее словам, такие рекомендации пригодятся любой девушке, независимо от ее размера, телосложения и прочего (чтобы просмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Вертикальные линии стройнят – строчки, узоры и другие элементы на одежде, в том числе вырезы, разрезы. Горизонтали действуют обратно.

У горизонталей есть исключение. Частые полосы (тельняшка, например) напротив делают силуэт в целом стройнее. А широкие – полнят.

По словам стилиста, контрастные верх и низ в образе режут силуэт и делают его полнее. Если же они одного цвета, то силуэт кажется единым и более стройным.

Обувь на плоском ходу, но с глубоким вырезом и узким мысом сильнее вытянет силуэт, чем обувь на каблуке, но с ремешком вокруг щиколотки.

По словам эксперта, чтобы выглядеть стройнее, лучше подбирать колготки в тон обуви, чем в тон одежды. Идеально – все в тон, но если выбирать, то лучше под обувь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стилист Екатерина Полякова рассказала о главных антитрендах 2021 года. Среди них – массивные кроссовки, юбка плисе и другие вещи.