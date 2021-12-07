Названы 6 базовых вещей, которые будут актуальны в 2022 году. Фото

Американская стилист Мелисса Мейер рассказала, какие шесть базовых вещей будут актуальны в 2022 году. По ее словам, вязаные платья, изделия из искусственной кожи и некоторые другие позиции, будут "Must have" в следующем году.

Также в эту шестерку входят высокие сапоги и длинные пальто. Мелисса вместе со своей дочерью Рэйчел показали варианты луков, пишет Who What Wear (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Вязаные платья

Актуальная базовая вещь уже сейчас, поскольку наступили холода. Отметим, что платье это всегда женственно и красиво.

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"Определенно носить их всю зиму стоит – такие удобные и шикарные", – сказала Мелисса Мейерс

Изделия из искусственной кожи

Это безоговорочный тренд 2021-2022 годов, который встречается как из натуральной, так и эко-кожи.

"Мы носим много искусственной кожи, от курток до блейзеров и брюк, потому что это стильно", – отметила Мейерс.

Высокие сапоги

"Эти сапоги улучшат любой образ, независимо от того, носите ли вы их с брюками или платьями", – почеркнула стилист.

Облегающие платья

"Облегающие, короткие или миди, мы готовы жить в этих платьях. Они подходят ко всему и могут быть одеты в зависимости от наших аксессуаров", – добавила Мелисса Мейерс.

Длинные пальто

Одна из важных вещей в любом женском гардеробе, которую можно сочетать практически с чем угодно.

"Носить длинные классические пальто нужно со всем, от джинсов и кожи до платьев", – сказала дочь Мелиссы Рэйчел.

Леггинсы

По словам стилистки, это вещь будет на пике популярности, поскольку леггинсы очень практичны, что можно делать разные аутфиты, а также они удобны и стильны.

"Новые расклешенные леггинсы, нужно носить, чтобы выглядеть стильно, когда вы бежите по делам или отправляетесь с тренировки на обед", – отметила Рэйчел Мейерс

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