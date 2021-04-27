Стиль поп-панк снова вернулся в моду. Фото смелых нарядов

Эта весна стала возрождением для трендов 2000-х годов, которые вновь завоевывают внимание и любовь всех модников и модниц. Так, стиль поп-панк вернулся в моду и снова актуален.

Американское издание Elle сообщает, что футболки с графическим рисунком, клетчатые брюки, кроссовки и кожаные вещи имеют огромную популярность среди мировых знаменитостей. К примеру, Кортни Кардашьян, Белла Хадид или Меган Зи Сталлион. Они продемонстрировали на собственном примере, каким может быть образ, и какими аксессуарами его следует дополнить (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Что наиболее примечательно для поп-панка в 2021 году, так это то, что его поклонники не боятся смелых комбинаций, а также не гонятся за тем, чтобы идеально вписаться в один стиль.

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