Стиль поп-панк снова вернулся в моду. Фото смелых нарядов
Эта весна стала возрождением для трендов 2000-х годов, которые вновь завоевывают внимание и любовь всех модников и модниц. Так, стиль поп-панк вернулся в моду и снова актуален.
Американское издание Elle сообщает, что футболки с графическим рисунком, клетчатые брюки, кроссовки и кожаные вещи имеют огромную популярность среди мировых знаменитостей. К примеру, Кортни Кардашьян, Белла Хадид или Меган Зи Сталлион. Они продемонстрировали на собственном примере, каким может быть образ, и какими аксессуарами его следует дополнить (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).
Что наиболее примечательно для поп-панка в 2021 году, так это то, что его поклонники не боятся смелых комбинаций, а также не гонятся за тем, чтобы идеально вписаться в один стиль.
Как сообщал OBOZREVATEL:
украинский дизайнер Андре Тан поделился новинкой из своей коллекции на сезон лето 2021 – сарафаном в полоску. Наряд покроен по косой и делает фигуру "просто идеальной".
Также стилист рассказала о беспроигрышных вариантах сочетания цветов в одежде, которые выглядят действительно дорого. Она посоветовала дополнять образы ахроматами: черными, серыми и белыми оттенками.
Ранее Андре Тан развенчал популярные мифы о стиле и моде. Например, "платья носят только бабушки". По мнению эксперта, неактуальная вещь определяется по крою, а платок – по комбинаторике.