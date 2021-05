Стеганые пальто и большие сумки будут в тренде сезона осень-зима 2021/22

В сезоне осень-зима 2021 на пике популярности будет одежда в разноцветной гамме, пайетки, перья, большие аксессуары, стеганые пальто, ручной трикотаж, и, конечно же, клетка. Так, в моду возвращаются яркие стили.

Самым популярным оттенком этого сезона станет фиолетовый. Кроме того, дизайнеры планируют выпускать одежду в цвете вишня или апельсин – их следует сочетать с легкими нейтральными оттенками. Об этом пишет издание The Who What Wear (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, на сегодняшний день самыми популярными яркими цветами в одежде являются синий, зеленый и розовый. В тренде сезона будут вязаные топы с вырезом и свитера, черные платья, брюки и юбки с вырезом на бедрах, а также пуховики и кожаные куртки.

Кроме того, в сезоне осень-зима 2021 актуальными будут стеганые пальто с приглушенными цветами шоколада, горчицы и баклажана, платья с рюшами и строгие блузки – оттенки также приветствуются приглушенные.

Из аксессуаров на пике популярности будут гигантские кожаные изделия и тканевые дорожные сумки: большие сумки-шопперы или большие сумки, которые можно повесить на плечо. Главное – классические цвета, которые не привлекают внимания окружающих.

Стоит добавить, что также в грядущем сезоне можно приобрести популярные перламутровые юбки с пайетками, а из обуви – резиновые сапоги или ботильоны на плоской подошве.

И последний, не менее важный тренд, – это шотландки. Например, классический клетчатый килт будет очень хорошо дополнять ваш выход в свет. Многие дизайнеры отмечают, что в этом году в моде будет клетка, которая гармонично впишется в гардероб.

Напомним, в 2021 году в моду также неожиданно вернулся главный тренд начала нулевых – джинсы с низкой посадкой. Они могут быть клешными, полностью прямыми или же зауженными к низу. Данную модель опробовали Кендалл Дженнер, Хейли Бибер, Джиджи Хадид, Кэти Холмс и многие другие звезды.

Кроме того, в 2021 году на пике популярности будут широкие джинсы. На сегодняшний день они уверенным шагом выходят вперед и занимают почетное первое место в модном хит-параде.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что появился новый микротренд 2021. В этом году на пике популярности украшения из бисера, ракушек, жемчуга и бусин, которые заинтересовали модниц еще летом 2020.