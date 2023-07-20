Станут спасением! Четыре 'воздушных' платья, которые позволят роскошно выглядеть даже в жару. Фото

Летом важно не только стильно выглядеть, но и комфортно чувствовать себя в одежде. Один из лучших вариантов в жару – "воздушные" платья, в которых легко гулять под палящим солнцем и стилизовать в любом образе.

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Редакторы журнала Hello Magazine рассказали о самых актуальных моделях этим летом. Подобрать удачный вариант можно на любой тип фигуры (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мини-вариант с пышными рукавами

Не всегда свободное платье должно быть бесформенным. Например, мини-вариант с высокой талией и пышными рукавами будет стильно выглядеть и выгодно подчеркнет фигуру.

Длинный сарафан

Широкий сарафан на тонких бретелях спасет от жары. В 2023 году особенно стильно будут смотреться длинные модели, которые замаскируют недостатки фигуры, но откроют тонкие плечи и шею.

Платье-халат

Вариант на запах также остается актуальным, ведь не только подчеркивает талию, но и удобен в носке. Важно выбрать платье из тонкой ткани, которое будет приятным к телу и обеспечит свободный доступ к воздуху.

Платье-рубашка из льна

Укороченный вариант льняной рубашки ярких оттенков будет удачным выбором в жаркое время года. Можно выбирать варианты с завязками и другими интересными элементами.

Ранее OBOZREVATEL писал, какую обувь не следует носить летом. Эти модели могут серьезно навредить здоровью: они травмируют стопы, провоцируют появление болезненных мозолей и даже приводят к губительному сотрясению всей скелетно-мышечной системы.

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