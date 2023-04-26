Срочно проверьте свой гардероб! Шесть вещей, от которых веет 'дешевизной': их никогда не оденут модницы. Фото

Чтобы быть модницей, недостаточно следить за трендами и скупать вещи из новейших коллекций известных брендов. Ценители стиля точно знают, что ультратрендовой одежды лучше избегать, а некоторые, казалось бы, стильные и интересные вещи выдают дешевизну в образе.

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Главная ошибка в выборе наряда – попытка привлечь внимание яркими цветами, пестрым дизайном и натуральными материалами. OBOZREVATEL решил рассказать, какие вещи выглядят дешево и устарело (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Шубы из натурального меха

Верхняя одежда из натурального меха – пережиток прошлого, из-за которого в цивилизованных странах откровенно осуждают. Такой наряд неэкологический, непрактичный и банально вышел из моды.

Логотип на самом видном месте

Фирменные вещи – это прежде всего о качестве, а не о хвастовстве дорогим брендом. Лучше не выбирать одежду с большим логотипом, ведь она намекает на желание привлечь к себе излишнее внимание.

Кислотные цвета

Модницы обычно выбирают благородные и сдержанные оттенки – изумрудный, шоколадный, рубиновый – если хотят придать цветов образу. Кислотные оттенки не придадут элегантности.

Откровенное мини

Состоятельным красавицам не нужно привлекать к себе внимание экстримальным мини, чтобы лишний раз продемонстрировать свою сексуальность. Существует множество других модных приёмов: сложные силуэты, разрезы, уместное декольте, но в массмаркете такие вещи найти непросто.

Черная обувь и сумка

Черные модели обуви и аксессуаров – самые доступные и практичные. Однако их насколько много, что темные сумки и обувь стали выглядеть скучно и ассоциироваться с простотой и дешевизной. Лучше поискать и приобрести вещь с благородным и нетипичным оттенком.

Колготки в сетку

Пошлость – это не то, что стремятся показать в образе состоятельные женщины. Такой пестрый и кричащий элемент придаст наряду дешевизны.

Ранее OBOZREVATEL писал о цветах, которые сделают образ дорогим и изысканным. Подробнее об этом читайте по ссылке.

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