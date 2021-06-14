Снимите это немедленно: ТОП-7 вещей, вышедших из моды в 2021 году. Фото
Украинский стилист Екатерина Полякова рассказала, что в этом сезоне среди уходящих трендов – джинсы с разрезами на бедрах и футболки с подплечниками. Также из моды выходят клетчатые рубашки и спортивные сандалии.
По словам стилиста, эти вещи уже изрядно приелись. Соответствующий пост Полякова опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
- Джинсы с разрезами на бедрах
Они были на пике популярности прошлым летом, после этого тренд пошел на спад. На смену пришли разрезы снизу. Из более долгоиграющих – дырки и прорезы в районе колен.
- Футболка с подплечниками
Еще один яркий тренд прошлого лета, который из-за растиражированности стал уходить. Новую такую не стоит покупать, а доносить еще можно.
- Клетчатая рубашка
Речь идет именно о плотных верхних рубашках, которые встречались повсюду. Именно из-за этого и приелись. Стилист рекомендует выбирать такие однотонные.
- Спортивные сандалии
Не стоит покупать спортивные сандалии очень объемные и с большим количеством декора. Выбирайте новые более лаконичные.
- Сумка-пельмень
Такая сумка появилась везде, во всех ценовых сегментах и у каждого. Доносить можно, но покупать лучше не стоит.
- Заколки
Про обилие жемчуга на заколках уже говорили неоднократно – это устарело. Но то же самое касается и других заколок, если их вместе сразу несколько.
- Монетки и замочки
Если хотите украсить свой образ цепочкой с подвеской, лучше выбирать что-то кроме монеток и замков – они везде, поэтому сильно успели приесться.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее стилист Екатерина Полякова рассказала, каких ошибок не стоит допускать в повседневных образах. Она показала самые популярные наряды в этом сезоне.
Также стало известно, какие сумки будут наиболее популярными в 2021 году. Основным трендом остается минимализм, четкость форм и линий, а также допустимы интересные детали и несложный декор.
В гардеробе рано или поздно появляются вещи, которые уже вышли из моды. Стилист Екатерина Полякова рассказала о главных антитрендах 2021 года.