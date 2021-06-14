Снимите это немедленно: ТОП-7 вещей, вышедших из моды в 2021 году. Фото

София Ковнир
София Ковнир
Мода
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Снимите это немедленно: ТОП-7 вещей, вышедших из моды в 2021 году. Фото

Украинский стилист Екатерина Полякова рассказала, что в этом сезоне среди уходящих трендов – джинсы с разрезами на бедрах и футболки с подплечниками. Также из моды выходят клетчатые рубашки и спортивные сандалии.

По словам стилиста, эти вещи уже изрядно приелись. Соответствующий пост Полякова опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

  • Джинсы с разрезами на бедрах

Они были на пике популярности прошлым летом, после этого тренд пошел на спад. На смену пришли разрезы снизу. Из более долгоиграющих – дырки и прорезы в районе колен.

Джинсы с разрезами на бедрах
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  • Футболка с подплечниками

Еще один яркий тренд прошлого лета, который из-за растиражированности стал уходить. Новую такую не стоит покупать, а доносить еще можно.

Футболки с подплечниками
  • Клетчатая рубашка

Речь идет именно о плотных верхних рубашках, которые встречались повсюду. Именно из-за этого и приелись. Стилист рекомендует выбирать такие однотонные.

Клетчатая рубашка
  • Спортивные сандалии

Не стоит покупать спортивные сандалии очень объемные и с большим количеством декора. Выбирайте новые более лаконичные.

Спортивные сандалии
  • Сумка-пельмень

Такая сумка появилась везде, во всех ценовых сегментах и у каждого. Доносить можно, но покупать лучше не стоит.

Сумка-пельмень
  • Заколки

Про обилие жемчуга на заколках уже говорили неоднократно – это устарело. Но то же самое касается и других заколок, если их вместе сразу несколько.

Заколки выходят из моды
  • Монетки и замочки

Если хотите украсить свой образ цепочкой с подвеской, лучше выбирать что-то кроме монеток и замков – они везде, поэтому сильно успели приесться.

Монетки и замочки

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