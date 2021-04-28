Сленг Андре Тана: что означают его самые яркие выражения о моде. Фото

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Мода
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Андре Тан рассказал о своем профессиональном сленге

Популярный украинский модельер Андре Тан, который в своем блоге регулярно рассказывает о новых тенденциях в мире моды, на этот раз решил удивить аудиторию еще больше. Он рассекретил свои "фирменные" выражения, объяснив, что же они означают.

Так, первое в списке – "Откуда у бомжа печенье?". Это значит следующее: "Откуда у тебя такое дорогое платье?". Этой информацией стилист поделился на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

  • Образ "встала и пошла" – Естественный образ.

  • Платье "поела и не видно" – Купи платье от Андре Тана и скрой то, что наела тихими зимними вечерами.

  • Нюхай сыр в две ноздри – Не выпендривайся.

  • Долбануться мозгами об асфальт – Тебе очень идет этот образ!

Андре Тан рассекретил свой сленг.
Андре Тан рассказал о своем сленге.
Андре Тан объяснил сленг.
Андре Тан объяснил профессиональный сленг.
Андре Тан объяснил свои выражения о моде.

Коротко о знаменитости:

  • Андре Тан – украинский модельер, вошедший в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.

  • Женат на предпринимательнице Алине Харечко. 20 марта 2016 года у пары родилась дочь София.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андре Тан назвал список вещей, которые будут оставаться актуальными независимо от времени и трендов – пальто в клетку, платье-футляр и белая рубашка. Первое – пальто в клетку полуприлегающего силуэта – по словам специалиста, остается на пике популярности последние пять лет.

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