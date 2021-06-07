Шорты на резинке – модный хит лета 2021: опубликованы фото
Летом 2021 года на смену столь полюбившимся многим джогерам пришли шорты на резинке. Причем, дизайнеры предлагают на выбор сразу два варианта – модель из трикотажа, а также боксеры из атласной ткани.
Носить их стилисты советуют легко и непринужденно – то есть, миксируя практически со всеми остальными предметами летнего гардероба. Об этом сообщает издание Elle.UA (чтобы просмотреть фото, проскролльте новость до конца).
Так, помимо очевидных футболок, кроп-топов, кед и олимпиек, в ход идут оверсайз-рубашки, жакеты свободного кроя и джинсовые куртки. По части обуви тоже нет никаких ограничений: оказалось, что спортивные шорты готовы можно сочетать даже с туфлями-лодочками.
А вот подбирая сумку к такому образу, лучше продолжить играть на теме расслабленности и выбрать мягкий объемный клатч или модель через плечо.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в 2021 году в моду неожиданно вернулся главный тренд начала нулевых – джинсы с низкой посадкой. Они могут быть клешными, полностью прямыми или же зауженными к низу. Данную модель опробовали Кендалл Дженнер, Хейли Бибер, Джиджи Хадид, Кэти Холмс и многие другие звезды.
Также появился новый микротренд. В этом году на пике популярности украшения из бисера, ракушек, жемчуга и бусин, которые заинтересовали модниц еще летом 2020.