Шорты на резинке – модный хит лета 2021: опубликованы фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Мода
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1,5 т.
Модные шорты на резинке

Летом 2021 года на смену столь полюбившимся многим джогерам пришли шорты на резинке. Причем, дизайнеры предлагают на выбор сразу два варианта – модель из трикотажа, а также боксеры из атласной ткани.

Носить их стилисты советуют легко и непринужденно – то есть, миксируя практически со всеми остальными предметами летнего гардероба. Об этом сообщает издание Elle.UA (чтобы просмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Модные шорты на резинке
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Модные боксерские шорты

Так, помимо очевидных футболок, кроп-топов, кед и олимпиек, в ход идут оверсайз-рубашки, жакеты свободного кроя и джинсовые куртки. По части обуви тоже нет никаких ограничений: оказалось, что спортивные шорты готовы можно сочетать даже с туфлями-лодочками.

Модные боксерские шорты
Модные шорты на резинке

А вот подбирая сумку к такому образу, лучше продолжить играть на теме расслабленности и выбрать мягкий объемный клатч или модель через плечо.

Модные шорты на резинке
Модные шорты на резинке
Модные шорты на резинке

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Мода