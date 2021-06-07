Шорты на резинке – модный хит лета 2021: опубликованы фото

Летом 2021 года на смену столь полюбившимся многим джогерам пришли шорты на резинке. Причем, дизайнеры предлагают на выбор сразу два варианта – модель из трикотажа, а также боксеры из атласной ткани.

Носить их стилисты советуют легко и непринужденно – то есть, миксируя практически со всеми остальными предметами летнего гардероба. Об этом сообщает издание Elle.UA (чтобы просмотреть фото, проскролльте новость до конца).

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Так, помимо очевидных футболок, кроп-топов, кед и олимпиек, в ход идут оверсайз-рубашки, жакеты свободного кроя и джинсовые куртки. По части обуви тоже нет никаких ограничений: оказалось, что спортивные шорты готовы можно сочетать даже с туфлями-лодочками.

А вот подбирая сумку к такому образу, лучше продолжить играть на теме расслабленности и выбрать мягкий объемный клатч или модель через плечо.

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