Шорти карго – на пике моды летом 2023: с чем носить, чтобы создать небанальный образ. Фото

Шорты карго сейчас на пике трендового Олимпа. Переняв эстафету от трендовых брюк лета-2023, эти шорты покоряют сердца модниц удобством и практичностью.

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OBOZREVATEL расскажет, с чем носить этот модный предмет гардероба. Создать стильный, небанальный образ с шортами карго на самом деле очень легко.

Американская топ-модель Эмили Ратаковски, которую папарацци на днях "поймали" во время прогулки с сыном Себастьяном, носит карго на средней посадке с укороченными топами.

Звезда составила стильный образ, который не сложно повторить. Как видно из кадров, Ратаковские завершила аутфит лаконичными белыми кроссовками и солнцезащитными очками.

Однако, вы можете сами сложить свой образ с модными шортами карго, надев с ними другой верх.

К примеру, "майку-алкоголичку", которая сегодня заполонила практически всех знаменитостей.

Подойдет к этим шортам и футболка с принтом, которая в этом сезоне также находится на пике популярности.

Подбирая верх к шортам карго следует помнить, что их мешковатый силуэт и большие карманы могут добавить лишний объем в области бедер.

Чтобы уравновесить тяжелый "низ", можно подобрать к ним силуэтный джемпер или топ.

К более сдержанному варианту шорт карго без лишнего декора и ярких деталей, можно одевать более женственные корсетные топы или даже верх, выполненный в технике крыше.

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