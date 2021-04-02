Шейк и Хадид надели необычные джинсы-стринги и запустили новый тренд. Фото
Супермодели Белла Хадид и Ирина Шейк во время показа весенне-летней коллекции французского модного дома Mugler прошлись по подиуму в необычных джинсах-стрингах. Речь идет о брюках с эффектом оптической иллюзии, со вставками из лайкры в стратегически важных местах.
Об этом сообщает издание Daily Star. По словам инсайдеров, звезды продемонстрировали две версии рискованного дизайна. Так, Хадид запечатлели в светло-голубом дениме. Образ знаменитости был дополнен корсетом из прозрачной ткани, а грудь модели прикрывала черная полоса в стиле знака цензуры (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).
Помимо этого, упомянутый выше стильный прием использовался в наряде Ирины Шейк. На ней были белые джинсы с темными вставками и куртка-рубашка из того же материала.
Знаменитости, которые не устояли перед соблазнительными образами и уже успели их повторить – Хейли Болдуин, Дженнифер Лопес, Бейонсе и Оливия Калпо.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее дизайнер Андре Тан назвал главные хиты весны 2021. Среди них – вырезы на одежде, сетка, массивные воротники и многое другое.
Также Андре Тан назвал вещи, которые могут испортить образ. Это колготки с неуместным принтом, подделки известных брендов, неправильно подобранные украшения и другие вещи.