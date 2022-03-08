Съемки 'Модного приговора' в России приостановлены: героинь из-за санкций не во что одевать

Съемки популярного российского шоу "Модный приговор", а также его показ были приостановлены Первым каналом, поскольку многие зарубежные магазины одежды в России закрылись. По словам модельера и ведущего программы Александра Васильева, который улетел в Париж (Франция), героинь не во что одевать.

Как пишут российские СМИ, пока неизвестно вернуться ли к съемочному процессу и когда. "Одна из главных причин – закрытие на территории России всех модных магазинов, которые привозили нам товар с Запада, и невозможность переодеть героинь – нет соответствующих размеров, цветов и, конечно, фасонов", – сказал модельер.

Отмечается, что программу не сняли с производства и даже записали много выпусков в запас, однако телеканал отказался от трансляции.

Видео дня

"У нас в запасе есть отснятых две недели. Чтобы снимать, нужно учитывать множество факторов. Во-первых, нужен бюджет. Во-вторых, надо знать, о чем мы будем снимать. Полагаю, вся западная риторика в нашей стране тоже будет неуместна. Мы вряд ли сможем говорить о французском стиле в моде, об итальянском стиле, скандинавском... Мы не сможем больше рассказывать людям новости парижских, миланских и нью-йоркских показов", – сказал Васильев.

Он добавил, что, несмотря на это, есть и российская мода.

"Я знаю все про русский дизайн. У нас очень хорошие дизайнеры, потрясающие. Но все ткани западные либо восточные. У нас нет производства текстиля. Все говорят: "Мы возродим русскую моду". Конечно! Если будет, из чего шить. А вот русского стиля в мировой моде сейчас не будет: ни одна фирма временно его не будет показывать. Через три-четыре года – возможно", – сказал ведущий шоу.

Александр Васильев уверил, что по окончанию "геополитической ситуации", в моду вернется женственность, а именно помада и духи, тонкая талия и женственные платья.

"На мой взгляд, это произойдет после 2025 года. А до этого нас всех ждут непростые времена", – сказал он.

Напомним, что после введения санкций против РФ из-за войны в Украине, из страны-агрессора ушли много зарубежных брендов.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а Россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!