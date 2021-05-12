Сандалии и джинсовые юбки названы главной покупкой в этом сезоне

Издание о моде Who What Wear составило список важных вещей, которые сейчас в тренде. Среди них есть идеальное зеленое платье COS, а также сандалии Loewe.

Кроме того, актуальными будут джинсы с завышенной талией и даже джинсовые юбки длины миди. Об этом пишут на сайте Who What Wear (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, легкое платье COS зеленого оттенка не только украсит вас, но и поднимет настроение.

Также в тренде юбка А-силуэта, классические дизайнерские украшения, шахматные и цветочные принты в одежде и легкие платья бежевого оттенка.

Популярные сандалии Loewe отлично сядут на ножки любой модницы и придадут еще больше стиля в образе.

Напомним, в 2021 году в моду также неожиданно вернулся главный тренд начала нулевых – джинсы с низкой посадкой. Они могут быть клешными, полностью прямыми или же зауженными к низу. Данную модель опробовали Кендалл Дженнер, Хейли Бибер, Джиджи Хадид, Кэти Холмс и многие другие звезды.

Кроме того, в 2021 году на пике популярности будут широкие джинсы. На сегодняшний день они уверенным шагом выходят вперед и занимают почетное первое место в модном хит-параде.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что появился новый микротренд 2021. В этом году на пике популярности украшения из бисера, ракушек, жемчуга и бусин, которые заинтересовали модниц еще летом 2020.