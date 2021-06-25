Самые модные сарафаны лета 2021: топ-8 трендовых моделей. Фото
Легкие и романтичные сарафаны – хит лета 2021 года. Дизайнеры советуют обратить внимание на модели из тонкого трикотажа, в макси-длине и с глубоким боковым или передним разрезом.
Также на сарафаны с уклоном в концептуальность – свободного длинного кроя природно-землистых оттенков. Об этом сообщает издание Elle.UA (чтобы просмотреть фото, проскролльте новость до конца).
Для любителей более броской одежды в ассортименте брендов найдутся смелые модели: сарафаны с летящими воланами, пайетками, в технике пэчворк или с яркими летними принтами.
Как сообщал OBOZREVATEL:
стилист Екатерина Полякова рассказала, каких ошибок не стоит допускать в повседневных образах. Она показала самые популярные наряды в этом сезоне.
Также стало известно, какие сумки будут наиболее популярными в 2021 году. Основным трендом остается минимализм, четкость форм и линий, а также допустимы интересные детали и несложный декор.
Отметим, что в гардеробе рано или поздно появляются вещи, которые уже вышли из моды. Стилист рассказала о главных антитрендах 2021 года.