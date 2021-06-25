Самые модные сарафаны лета 2021: топ-8 трендовых моделей. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Мода
2 минуты
7,4 т.
Самые модные сарафаны лета 2021

Легкие и романтичные сарафаны – хит лета 2021 года. Дизайнеры советуют обратить внимание на модели из тонкого трикотажа, в макси-длине и с глубоким боковым или передним разрезом.

Также на сарафаны с уклоном в концептуальность – свободного длинного кроя природно-землистых оттенков. Об этом сообщает издание Elle.UA (чтобы просмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Модный сарафан на лето 2021
Модный сарафан на лето 2021
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Модный сарафан на лето 2021
Модный сарафан на лето 2021

Для любителей более броской одежды в ассортименте брендов найдутся смелые модели: сарафаны с летящими воланами, пайетками, в технике пэчворк или с яркими летними принтами.

Модный сарафан на лето 2021
Модный сарафан на лето 2021
Модный сарафан на лето 2021
Модный сарафан на лето 2021

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Мода