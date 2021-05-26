Любимые вещи Миддлтон, Елизаветы II и других членов королевской семьи, которые они носят годами. Фото

Мода при британском дворе всегда находится в центре внимания. Каждый выход королевы Елизаветы II или других членов монаршей семьи описывают таблоиды, а снимки в новых брендах разлетаются по всему интернету.

Однако более интересно не то, насколько дорогим является их гардероб, а то, есть ли у Виндзоров любимые вещи, которые они не променяют ни на Gucci, ни на Prada. Так, Кейт больше 15 лет верна одной паре сапог, а принц Чарльз носит до сих пор то же пальто, в котором ходил на свидания с принцессой Дианой. OBOZREVATEL собрал самые любимые вещи в гардеробе членов британской королевской семьи.

Елизавета II

Монархиню Великобритании редко увидишь в одежде нейтральных цветов. Она всегда появляется в ярко-желтом, розовом, зеленом и других сочных тонах. Биограф Королевы Роберт Хардман объясняет, что таким образом Елизавета II хочет выделяться из толпы

Я не могу носить бежевый, потому что так никто не поймет, кто я.

Кроме насыщенных цветов, королева также обожает яркие шляпки. И, конечно же, у нее их не один десяток. Ее личный шляпник признался прессе, что делает для монархини не менее 40-50 цветных головных уборов в год.

Но самой-самой любимой вещью в гардеробе у королевы является жемчужное ожерелье в три нити. Именно его она надевает и в непарадной обстановке, и на дневных мероприятиях. Его лишь изредка сменяет колье с драгоценными камнями, и только в самые торжественные моменты. На самом деле, у королевы имеется в запасе сразу три почти одинаковых ожерелья из жемчуга. Одно сделано в 20-м веке и подарено Елизавете дедом, королем Георгом V, второе – хранилось в семье Виндзоров с 17 века, а третье подарил в 50-е годы эмир Катара.

Принц Чарльз

Сын королевы Елизаветы принц Чарльз носит одно и то же твидовое пальто английской марки Anderson & Sheppard. Принц предан ему уже почти 50 лет. Так, в этом пальто его можно увидеть на архивных снимках с женой принцессой Дианой и еще маленькими принцами Уильямом и Гарри, уже с повзрослевшими сыновьями и даже на фото последних лет. Кроме того, принц Чарльз также регулярно попадает в объектив фотографов в одних и тех же туфлях от английского бренда John Lobb.

Принцесса Анна

Единственная дочь Елизаветы II – это одна из самых стабильных королевских особ. Помимо своей прически, которую Анна носит уже более 40 лет, принцесса предана и некоторым своим нарядам. Журналисты не раз замечали на ней предметы гардероба из 80-х и даже 70-х годов. Как и брат, семидесятилетняя Анна обожает носить пальто времен своей молодости. Но самое удивительное, что они сидят на ней не хуже, чем десятилетия назад.

Кейт Миддлтон

У 39-летней герцогини Кэмбриджской также есть любимый элемент гардероба – сапоги Penelope Chilvers по цене 475 фунтов стерлингов (659 долларов). Коричневые кожаные сапоги до колена на плоской подошве прочно заняли свое место в гардеробе Кейт еще в 2004 году, и папарацци не раз замечали их тогда еще на девушке принца.

Впервые мисс Миддлтон появилась в них в августе 2004 года в Бленхейме, ровно через год в этих же сапогах Кейт заметили в Глостершире. В 2016 году она была в них во время посещения бутанского монастыря "Тигровое гнездо", а в 2018-м обула сапоги Penelope Chilvers для посещения Лесной школы Сэйерс Крофт. Весной прошлого года Кейт была в любимых сапогах во время визита в Ирландию, а совсем недавно засветила их снова на семейной ферме Стюарта и Клэр Чэпмен в Дарлингтоне.

Принц Гарри

Принц Гарри охотно носит свои любимые вещи раз за разом, в отличие от жены Меган Маркл, которая редко появляется в одном и том же наряде дважды. Так, у Гарри есть любимая синяя рубашка, в которой он часто появлялся на публичных мероприятиях, и любимые замшевые ботинки синего и светло-коричнего цветов, которые он носит с простыми джинсами и этой самой рубашкой.

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