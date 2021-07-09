Самая модная обувь лета 2021: на все случаи жизни. Фото

Пандемия коронавируса имела значительное влияние не только на ритм жизни, но также и на моду. С каждым днем она становится все более комфортной и максимально простой, поэтому вовсе неудивительно, что сандалии на устойчивой грубой подошве признаны самой трендовой парой обуви летом 2021.

Эти босоножки еще в начале весенне-летнего сезона, согласно обзорам трендов, соревновались с мюлями на тонком каблуке. Однако большинство модниц все же отдали предпочтение легкой летней обуви на низком ходу, передает издание Elle (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Cандалии на устойчивой грубой подошве представлены в магазинах в основном в черном цвете. Но есть также варианты и для тех, кому хочется ярких красок: есть нюдовые, белые, серебристые, пастельные и даже неоновые.

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Стоит отметить, что плюсы этой обуви заключаются не только в максимальном удобстве, есть еще одно очевидное их достоинство – универсальность. Босоножки на грубой подошве можно комбинировать как с воздушными платьями и юбками, так и более спортивным стилем. Они легко сочетаются с рубашкой оверсайз, с велосипедками, с костюмом-двойкой свободного кроя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стилист Зоя Панина рассказала, с какими цветами отлично сочетается желтый, который уже несколько сезонов подряд не теряет актуальности. По ее словам, белый, коричневый, фиолетовый, зеленый, синий, красный и другие цвета легко сочетаются с летним оттенком.