С чем носить кожаные брюки: топ-3 трендовых образа

Кожаные брюки не выходят из моды уже какой год, их легко комбинировать с любыми вещами – от шелковых рубашек до жакетов.

OBOZREVATEL предлагает подборку из трех трендовых образов, которые можно носить каждый день или надеть по особому случаю.

Брюки могут легко вписаться в офисный дресс-код. Сочетайте их с жакетами, добавляйте водолазку или футболку и носите с ботильонами, кроссовками или грубыми ботинками.

Тренд на лук из кожи подкупает возможностью выглядеть дерзко и уверенно. Например, сочетая кожаные брюки и казаки. Образ также можно разбавить шелковым топом в бельевом стиле.

Образ из кожаных вещей получается акцентным сам по себе и не требует дополнений. Однако его можно дополнить многослойностью – футболками, водолазками и тонкими свитерами. Чем нейтральнее будет цвет кожаных брюк и рубашки – тем больше сочетаний можно придумать.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее стилист рассказала, каких ошибок не стоит допускать в повседневных образах. Она показала самые популярные наряды в этом сезоне.