С чем нельзя носить джинсовые шорты, чтобы не выглядеть нелепо: эти ошибки совершают многие

Шорты – один из главных элементов летнего гардероба. Различные модели каждый сезон становятся актуальными и выходят из моды, но джинсовый вариант остается фаворитом многих красавиц. Поскольку такой наряд открывает ноги, особое внимание следует обратить на обувь.

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Неудачная пара может исказить пропорции фигуры и просто выглядеть бестолково. OBOZREVATEL расскажет, что уже неактуально смотрится в сочетании с джинсовыми шортами (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Туфли на высоком каблуке

Удачный образ предполагает баланс. Короткие шорты – достаточно откровенная одежда, которую советуют сочетать с более сдержанными вещами. Обувь на высоком каблуке не только непрактична, но и выглядит вульгарно на обнаженных до бедер ногах.

Осенняя обувь

Теплые сапоги, осенние кроссовки и другая обувь "не по сезону" будет выглядеть нелепо в сочетании с летними шортами, как, например, пуховик с босоножками. Это будет модным фиаско.

Платформа

Обувь на платформе выглядит менее вульгарно, чем высокие каблуки, но ее также не стоит комбинировать в летних образах с шортами в 2023 году. Обнаженные ноги с массивной обувью будут выглядеть грубо и зрительно увеличивать объемы фигуры.

Ранее OBOZREVATEL писал, как разбавить летний образ, чтобы он не выглядел скучным. Добавьте в него акценты, и каждый ваш выход будет эффектным.

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