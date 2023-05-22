С чем нельзя носить балетки, чтобы не выглядеть нелепо: эти ошибки нельзя допускать. Фото

Несмотря на разнообразие обуви, существует не так много моделей, которые сочетают в себе комфорт и элегантность. Кроссовки и кеды летом могут позволить себе не все модницы, ведь многие из них придерживаются делового дресскода, предусматривающего соответствующую пару обуви. Наиболее актуальный вариант – балетки.

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Однако их также нужно уметь правильно стилизовать в образе, чтобы не выглядеть нелепо. OBOZREVATEL расскажет о главных ошибках (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Удлиненные штаны

Ни в коем случае не нужно обувать балетки под удлиненные штаны. Из-за низкой подошвы штанины будут тянуться по полу, что будет мешать при ходьбе. Не избежать в таком случае и пятен от пыли на штанах.

С колготками и носками

Сочетание балеток и колготок любого цвета выглядит глупо. При необходимости можно выбрать незаметные капроновые носки телесного цвета, но ни в коем случае не цветные и плотные. Исключением могут стать гетры, но только в отдельных случаях.

Спортивный костюм

Обувь и одежда должны сочетаться, так что кроссовки для бега никто не одевает под вечернее платье, а элегантные балетки не стоит комбинировать со спортивным костюмом.

Ранее OBOZREVATEL писал, что балетки из 2000-х снова ворвались в моду. С чем их носить, чтобы выглядеть роскошно – читайте в нашем материале.

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