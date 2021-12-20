Жену Макрона заподозрили в том, что она — мужчина. Детали скандала

Бриджит Макрон заподозрили в том, что на самом деле она трансгендерная женщина. Жена президента Франции намерена подать иск в суд за распространение слухов о том, что она родилась мужчиной.

Об этом сообщил телеканал BFMTV, ссылаясь на информатора из близкого окружения первой леди. Установлено, что впервые о том, что она – мужчина, написал журнал Faits&Documents, который считается близким к конспирологическим кругам (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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В сообщениях утверждается, что Бриджит на самом деле родилась мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье (Тронье — девичья фамилия супруги президента), однако позже сделала операцию по смене пола.

Слухи сразу подхватили сторонники правых политических сил, чтобы подорвать авторитет президента Франции. При их поддержке фейки начали быстро распространяться в сети.

Не желая терпеть подобные комментарии в свою сторону, первая леди заявила близким о намерении обратиться в суд, чтобы наказать всех причастных ко лжи.

Напомним, что Бриджит старше своего избранника на 24 года. Пара познакомилась на уроках французского языка, где она была преподавательницей.

В 2007 году влюбленные официально узаконили свои отношения, однако общих детей у них нет. 68-летняя француженка имеет троих детей от предыдущего брака и 7 внуков.

Кратко о знаменитости:

Бриджит Макрон – первая леди Франции с 15 мая 2017 года. В прошлом преподавательница латыни и французского в средней школе. Жена французского президента Эмманюэля Макрона. 21 августа 2017 года на сайте Эммануэля Макрона опубликовали "хартию прозрачности" официального статуса супруги главы государства: Бриджит Макрон получила неоплачиваемый представительский пост.

Как сообщал OBOZREVATEL, что 18-летняя англичанка-трансгендер не рассказывала правду про свой пол, когда знакомилась с мужчинами, ведь считала, что это "не их дело". Такое поведение вызвало негодование.