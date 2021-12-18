20-летняя трансгендер-блондинка разозлила мужчин. Фото до и после операции

Англичанка по имени Тайла Доу, которая с 16 лет стала трансгендером, подверглась критике со стороны мужчин, поскольку при встрече с ними сразу не признается, что сменила пол. 20-летняя девушка ответила, что "это не их дело".

Соответствующее видео она опубликовала на личной странице в TikTok. Тайла отметила, что не говорит мужчинам о трансгендерном переходе ради своей безопасности (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

По словам девушки, парни считают, что она вводит их в заблуждение, когда к ней подходят знакомиться и угостить коктейлем. Однако Тайла уверяет, что перед встречей и в социальных сетях предупреждает.

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"Я получаю довольно много мужского внимания по ночам, но я не выхожу на поиски этого, я просто делаю это, чтобы повеселиться. Если кто-то подходит ко мне в клубе, когда пьян, я не чувствую, что для меня безопасно раскрывать все, что касается моей жизни", – сказала Доу.

Она добавила, что пока общение с мужчиной не доходит до сексуальной связи, то не считает, что "это их дело".

"Если кто-то хочет меня поцеловать, я ничего не скажу, но если чувствую себя комфортно. Конечно, если бы это было что-то сексуальное или серьезное, например, встреча и свидание, я бы сказала им. Люди должны попытаться поставить себя на мое место и посмотреть на это с моей точки зрения, но, очевидно, если у вас есть предубеждение против трансгендеров, вы никогда этого не поймете", – считает англичанка.

В комментариях под видео пользователи сети раскритиковали девушку, однако были и те, кто поддержали.

"Это, безусловно, их дело, вы отбираете у них выбор", "Это незаконно", "Как будто ты должна написать это у себя на лбу. До начала сексуальной активности, это никого не касается", "В этом нет необходимости, потому что она, скорее всего, никогда их больше не увидит и, честно говоря, просто опасно", – пишут люди.

Как пишет Daily Mail, Тайла посетила в 16 лет своего терапевта, который направил ее в специализированную гендерную клинику. Ее переход начался с гормональной терапии и экспериментов с макияжем, прической и одеждой.

Вскоре она занялась пластической хирургией, сделав коррекцию носа, увеличив подбородок, реконструкцию лба, лазерную эпиляцию, подтяжку надбровных дуг и другое. На все она потратила почти 40 тысяч долларов (более 1 млн грн).

Кроме того, Тайла регулярно колит ботокс в губы и скулы, а также носит наращенные волосы.

"Когда дело доходит до настоящих свиданий, это становится трудным, потому что, даже если человеку это нравится, его семья и друзья тоже должны будут мириться с этим, и им придется не иметь биологических детей, если у нас нет суррогатной матери", – отметила Доу.

Англичанка добавила, что есть люди, которые "фетишируют" свою неприязнь к трансгендерам.

"Я думаю, что негативные комментарии происходят из-за предубеждений или из-за недостаточно образованных людей. Они не понимают, что я женщина", – подытожила Тайла.

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