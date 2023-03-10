Пять цветов одежды, которые вышли из моды: их давно пора оставить в прошлом. Фото

Цвет одежды играет огромное значение. Мы уверены, что вы не раз замечали, как с правильным оттенком лука преображается ваша фигура, а лицо кажется свежим и отдохнувшим. Одна палитра тонов смотрится актуально, другая – порядком поднадоела и кажется заезженной.

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Именно об этом пойдет в речь в подборке OBOZREVATEL. Вы узнаете, одежду какого цвета нужно оставить на лучшие времена, и чем заменить полюбившиеся аутфиты (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Коралловый

Коралловый еще в 2022 году считался антитрендом. Он все реже стал появляться в коллекциях известных модельеров. Если вы любительница розовых оттенков – выберите более нежный цвет или наоборот насыщенную и яркую палитру. К слову, в 2019 году "живой коралл" (Living Coral, оранжевый с золотистыми полутонами) был объявлен цветом года.

Марсала

Этот винный цвет выглядит строго и дорого. Он невероятен в вечерних нарядах и официальных костюмах. Однако этот оттенок не всем идет, может старить и полнить. В повседневной жизни, он утяжелит ваш образ. В 2022 году бургунди (второе название марсалы) попал в список антитрендов. В 2023 его также не стоит часто носить.

Желтый

Желтый достаточно неординарен, он свежо выглядит в весенних и летних коллекциях. В 2022 году солнечные пальто от Patou и Prada были самыми желанными вещами. Но уже под конец года о желтом все забыли и переключились на взрывной оранжевый. Данная тенденция сохраниться и в текущем году.

Фиолетовый

Фиолетовый, как и марсала, может состарить представительницу прекрасного пола. Он утяжеляет аутфит, делает ваше лицо уставшим и угрюмым. Именно поэтому дизайнеры советуют забыть о данном цвете в 2023 году, переключившись на более светлые и свежие.

Черный

Черный стал не таким популярным, как белый. Теперь бренды предлагают вместо маленького черного платья, отдать предпочтение такому же, но белому, а вместо офисных черных костюмов, выбирать молочные, белые или айвори. Парадоксально, однако этот универсальный цвет будет считаться в 2023 скучным и неинтересным.

Напомним, OBOZREVATEL немного ранее рассказывал, что такое "стиль богатой девочки" и как собрать дорогой гардероб с минимальными затратами. Ваши аутфиты будут выглядеть элегантно и стильно. Чтобы узнать подробности – переходите по ссылке.

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