Пять приемов француженок, благодаря которым они всегда выглядят стильно: эти образы легко повторить. Фото

Французский стиль стал синонимом слова "элегантность". Девушки из Франции считаются не только самыми модными в Европе, но и во всем мире. Для них стиль – это комфорт и простота. Она далеки от предрассудков и надевают то, что подходит им под настроение.

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OBOZREVATEL расскажет о секретах французского стиля, которые десятилетиями раскрывали не только иконы моды, но и авторы руководств, бьющих рекорды популярности среди леди со всего мира. Запоминайте и примеряйте (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Черный цвет – вечная классика

До большой революции Коко Шанель черный цвет считался "скорбящим". Сегодня же он является основой гардероба каждой парижанки. Это самый простой, но в то же время действенный способ выглядеть хорошо при минимальных стараниях. Монохромные total look окажутся незаменимыми в любых ситуациях: на работе, свидании, вечеринке. Кроме того, черный визуально стройнит силуэт. Некоторые считают, что темная гамма – скучная. Это вовсе не так, ведь в черных аутфитах вы будете выглядеть на все сто.

2. Полоска – любимый принт француженок

С чем связана такая любовь француженок к полоске в одежде, вряд ли кто-то знает, но они правда добавляют изделия с данным принтом практически в каждый аутфит. И, согласитесь, это выглядит очень эффектно!

3. Аксессуары – важная часть лука

Выразительные аксессуары — визитная карточка французского стиля. Аутфит из базовых вещей леди любят разбавить яркими аксессуарами. Это может быть кашемировый шарф оверсайз, повязанный шелковый платок на сумочке, солнцезащитные очки, массивные серьги и браслет... Француженки ориентируются на классику и редко смешивают стили.

4. С мужскими вещами можно создать супер стильный образ

Да-да, эти барышни часто заглядывают в гардероб своего брата или парня, чтобы выбрать изделие для своего будущего образа. Расстегнутая белая рубашка, пиджак, свитер поло, футболка оверсайз – с этими вещами можно составить сексуальный и элегантны лук.

5. Никаких логотипов

Огромные логотипы давно ушли в прошлое. Француженки не привыкли надевать вещи с лого, которые будут кричать о своей стоимости. Кроме того, они придерживаются такого правила: "Дорогая одежда – не значит стильная".

Совсем недавно OBOZREVATEL сообщил, какие вещи чаще всего включают в свой повседневный образ француженки. В их топе оказалась яркая блуза, брючный костюм и рубашка свободного кроя. Узнайте, с чем сочетать эти предметы гардероба, в нашем материале.

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