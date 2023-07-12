Пять моделей брюк, которые сильно полнят и могут подчеркнуть все недостатки: чем их заменить. Фото

Уже ни для кого не секрет, что правильно подобранный аутфит способен совоторить настоящие чудеса: вытянуть силуэт, скрыть лишние килограммы, освежить и омолодить образ. Однако допустить ошибку очень легко – и тогда получаем негармоничные пропорции, визуальное укрупнение и многое другое. Особенно аккуратными нужно быть с брюками. Неудачная модель сделает ноги короче и полнее, да еще и подчеркнет все "неидеальности" силуэта.

Видео дня

OBOZREVATEL предлагает поговорить о пяти моделях брюк, которые могут оказаться коварными. Особенно осторожными стоит быть невысоким красавицам и дамам с крупными бедрами.

Восточные штаны

Шаровары и афгани сегодня крайне редко встречаются в гардеробах модниц. Тем не менее, есть немало фанаток таких фасонов. Особенно любят девушки носить такие штаны летом, когда хочется легкости и комфорта. Восточный стиль отличается мягкими струящимися тканями, а в самом крое – большой разницей между объёмом бёдер и области щиколоток. Стоит понимать, что в такой модели вы рискуете сделать свои бедра необъятными, а ноги визуально очень короткими.

Бананы или carrot

Два этих фасона очень похожи между собой. Брюки-бананы отличаются мягкими округлыми линиями с внешней стороны брючин, а carrot характеризуются зауженным книзу кроем и умеренно широкой областью ягодиц. Главное сходство этих двух моделей в том, что обе они визуально меняют пропорции фигуры – бёдра становятся более массивными, а ноги – шире и короче.

Укороченные кюлоты

Укороченные кюлоты жесткого силуэта также входят в список коварных моделей. Если длина брючины оканчивается на самой широкой части голени, а ткань очень плотная и "стоячая", то готовьтесь к тому, что ноги будут выглядеть объемнее и короче. Такой фасон добавит образу визуальных 5-10 килограммов.

Брюки с крупным цветочным принтом

Запомните раз и навсегда: крупный цветочный принт – главный антитренд и ошибка, которую вы можете допустить. И неважно, это рисунок на брюках, платье, рубашке или где-либо еще – он будет полнить и старить минимум на 10 лет. Если уж мы говорим о штанах, то в такой расцветке ваш низ будет казаться бесформенным и массивным.

Трикотажные леггинсы (стандартные и укороченные)

Модницы любят леггинсы за комфорт, но давайте оставим эту модель для спортзала или дома. Если вы не хотите подчеркнуть все недостатки и добавить объема в районе ягодиц и бедер, то изделия из трикотажа лучше не внедрять в повседневные луки.

Что же тогда носить?

Если вы ставите себе за цель сделать силуэт максимально вытянутым и тонким, то, безусловно, запаситесь брюками черного цвета. По закону зрительных иллюзий черный цвет отлично справляется с задачей стройности. Это могут быть прямые и узкие фасоны, возможно даже скинни.

Выбирать свой идеальный фасон нужно, исходя из типа фигуры. Однако присмотреться стоит к палаццо, слаксам, дудочкам и paper bag – они удлинят ноги, скроют объемные бедра и подчеркнут тонкую талию.

Ранее OBOZREVATEL писал о летних моделях брюк, которые прекрасно сочетаются с любым верхом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!