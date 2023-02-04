Превратят в икону стиля: 6 модных вещей, которые станут культовыми в 2023. Фото

Не секрет, что именно звезды задают тенденции в моде. "Грязные" джинсы очень полюбились Эмили Ратаковски, потому она часто разгуливает по Америке именно в них, а кепи, которые носили 30 лет назад, нравятся Белле Хадид.

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Украинский стилист Александра Крамская в своем Instagram сделала подборку вещей must have на этот год. Многие из них вернулись из прошлого, но снова будут покорять подиумы (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Деним с желтыми потертостями

Джинсовые жилеты, пиджаки и юбки уже давно вошли в модный список, но в 2023 году ультрамодными будут эти изделия с желтыми потертостями. Если нравится данная стилизация денима – смело покупайте.

2. Винтажные шубы

Как отмечает стилист, такая верхняя одежда не только очень стильная, но и экологичная. "Всем своим клиентам советую покупать именно винтажные, потому что эра recycle только набирает обороты", – пишет Александра.

3. Косухи и авиаторы

Косуха – маст-хэв на все года, но вот дубленки под название "авиатор" многие леди спрятали на верхнюю полку гардероба. Пришло время доставать любимые изделия и получать комплименты от окружающих. На вершине модного олимпа будет белая верхняя одежда.

4. Ботфорты

Каждая девушка чувствует себя очень женственно в коротенькой юбочке и ботфортах. Такая комбинация сводит с ума всех представителей мужского пола. Главное правило текущего года: чем длиннее сапоги – тем моднее. Но не забывайте сохранять баланс длины и объемов.

5. Кепи из 90-х и кожаные платки

Такие головные уборы станут изюминкой вашего образа. Кепи можно приобрести не только из шерсти, но из льна или денима, что сделает его универсальным всесезонным аксессуаром. Кожаные платки уже были популярными несколько сезонов назад и снова набирают оборотов в 2023.

6. Жакеты

Гардероб – не гардероб без жакета. Хотя бы один качественный пиджак должен быть в арсенале модницы. Актуальными следующие 10 месяцев будут как приталенные изделия, так и оверсайз. Эксперт подсказала, как проверить качество этой вещи: возьмите ее за воротник одной рукой, и если плечи остаются в стойке – это правильно сшитое изделие. Оно сделает аутфит гармоничным и стильным.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие пять частей гардероба точно должны быть у каждой леди. Сюда можно отнести не только белую футболку и маленькое черное платье. Чтобы узнать подробнее – переходите по ссылке.

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