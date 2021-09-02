Пора выбросить: стилист назвала 6 вещей, которые вышли из моды этой осенью. Фото

Стилист поделилась несколькими советами о том, какие осенние вещи необходимо обязательно выбросить из своего гардероба. Среди них – бесформенный джемпер, несовременные полусапожки и стеганный короткий пуховик.

Соответствующий пост стилист опубликовала в Instagram. Эксперт призвала, если подобные вещи есть в гардеробе у модниц, то их обязательно нужно заменять на более современные и стильные.

Бесформенный и облегающий джемпер в рубчик с резинками

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Шапко-шарфовый гарнитур с багряным декором/шапки со стразами

Облегающие тонкие трикотажные юбки-карандаш

Несовременные полусапожки

Пальто с воротником-капюшоном, "богатыми" пуговицами

Тонкий продольно стеганый короткий пуховик

Другой стилист рассказала, что стоит избавиться в своем гардеробе от старых праздничных платьев, испорченной или непонравившейся одежды и маленьких вещей.

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