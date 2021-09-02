Пора выбросить: стилист назвала 6 вещей, которые вышли из моды этой осенью. Фото

Анна Яковлева
Анна Яковлева
Мода
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Пора выбросить: стилист назвала 6 вещей, которые вышли из моды этой осенью. Фото

Стилист поделилась несколькими советами о том, какие осенние вещи необходимо обязательно выбросить из своего гардероба. Среди них – бесформенный джемпер, несовременные полусапожки и стеганный короткий пуховик.

Соответствующий пост стилист опубликовала в Instagram. Эксперт призвала, если подобные вещи есть в гардеробе у модниц, то их обязательно нужно заменять на более современные и стильные.

Бесформенный и облегающий джемпер в рубчик с резинками

Бесформенный и облегающий джемпер.
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Шапко-шарфовый гарнитур с багряным декором/шапки со стразами

Шапко-шарфовый гарнитур .

Облегающие тонкие трикотажные юбки-карандаш

Тонкие трикотажные юбки-карандаш.

Несовременные полусапожки

Несовременные полусапожки.

Пальто с воротником-капюшоном, "богатыми" пуговицами

Пальто с воротником-капюшоном.

Тонкий продольно стеганый короткий пуховик

Стеганый короткий пуховик.

Другой стилист рассказала, что стоит избавиться в своем гардеробе от старых праздничных платьев, испорченной или непонравившейся одежды и маленьких вещей.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что именно в сентябре можно смело носить объемные свитера в сочетании с короткой юбкой и грубыми ботинками. В журнале о моде Elle сделали подборку самых необходимых вещей в осеннем гардеробе 2021.

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