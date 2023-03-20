Пора выбросить: четыре модели женских шорт, которые давно устарели и стали антитрендом. Фото

С наступлением тепла хочется как можно скорее скинуть с себя слои теплой одежды и насладиться прямым контактом солнца с кожей. Уже сейчас модницы присматривают стильные луки на конец весны и жаркое лето. Незаменимым элементом гардероба на этот период остаются шорты.

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Выбирая трендовые вещи, мы часто ориентируемся на образы мировых знаменитостей, которых принято считать иконами стиля. Но даже они иногда совершают ошибки. Неудачные модели шорт на звездах покажем в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Всемирно известная голливудская актриса Дженнифер Энистон задает тренды еще со времен культовых "Друзей". Но не стоит подражать всем образам звезды. Так, например, короткие шорты в стиле нулевых с заниженной посадкой подойдут далеко не всем девушкам. Носить их нужно крайне аккуратно, а лучше вообще заменить на шорты с завышенной талией – такие точно не подведут.

Супруга Джорджа Клуни, юристка Амаль может похвастаться изысканным вкусом, хотя и в ее шкафу можно отыскать вещи, от которых давно стоило избавиться. Как, например, эти антитрендовые шорты в горошек. Такой принт и фасон испортят даже самую стройную фигуру, поэтому, если у вас есть подобные, лучше их выкинуть.

Знаменитая модель Кендалл Дженнер не раз демонстрировала свою любовь к слишком коротким и обтягивающим шортам с тонким поясом. Такое сочетание давно кануло в Лету и в 2023-м будет выглядеть несколько вульгарно.

Актрису и модель Лили-Роуз Депп можно назвать иконой стиля для молодого поколения. Но в данном случае она выбрала слишком свободные шорты, которые рискуют свалиться с бедер ниже, чем нужно. Модели, которые кажутся, что называется "не по размеру", лучше не носить. Да и торчащие карманы не придают образу изысканности и стиля.

Как писал OBOZREVATEL, неудачно подобранные колготы могут полностью испортить образ и вызвать насмешки окружающих. Казалось бы, это такая маленькая деталь, но она является показателем вашего тонкого вкуса и умения составлять модные луки. О пяти моделях колготок, которые выглядят дешево и пошло, – читайте в нашем материале.

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