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Полная безвкусица! Пять вещей, которые не стоит носить после 35 лет. Фото

Катерина Малай
Мода
2 минуты
519
Полная безвкусица! Пять вещей, которые не стоит носить после 35 лет. Фото

35 лет – отличный возраст, чтобы перебрать свой гардероб, изменить имидж и определиться со стилем. От некоторых "молодежных" вещей стилисты советуют отказаться, чтобы не выдавать безвкусицу и не выглядеть нелепо.

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Без них образы статных женщин будут выглядеть уместно, стильно и утонченно. OBOZREVATEL расскажет, какую одежду не стоит выбирать после 35 лет (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Очень короткая одежда

Ультрамини очень трудно стилизовать в образе так, чтобы оно не выглядело вульгарно. Во взрослом возрасте от женщин ожидают более сдержанного стиля и умения подчеркнуть преимущества фигуры без коротких юбочек.

Полная безвкусица! Пять вещей, которые не стоит носить после 35 лет. Фото

Детские принты

Большие и яркие рисунки на одежде выдают инфантильность и желание выделиться из толпы дешевыми способами. От футболок с мультперсонажами, иллюстрациями и большими надписями лучше отказаться совсем.

Полная безвкусица! Пять вещей, которые не стоит носить после 35 лет. Фото

Небрежный вид

Юность может простить неопытность в выборе одежды и стилизации, однако на элегантных леди растянутые, грязные или порванные вещи будут выглядеть полным модным провалом.

Облегающие фасоны

Избегать также стоит облегающих фасонов верхней одежды, брюк, юбок и т.д. Они не только могут подчеркнуть недостатки фигуры, но и очень некомфортны в ношении. Предпочтение можно отдать прямым кроям и четким формам.

Полная безвкусица! Пять вещей, которые не стоит носить после 35 лет. Фото

Мешковатые вещи

35 лет – это не приговор и не время, когда фигуру следует прятать за мешковатыми кардиганами, спортивными костюмами и оверсайзом. Конечно, существуют случаи, когда такая одежда выглядит уместно и может стать универсальной, но заполнять свой гардероб исключительно бесформенными вещами не стоит, чтобы не подчеркнуть неуверенность.

Полная безвкусица! Пять вещей, которые не стоит носить после 35 лет. Фото

Ранее OBOZREVATEL писал о трех оттенках в образе, которые не стоит выбирать в 2023 году. Они выглядят устаревшими и неактуальными.

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