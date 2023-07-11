Полная безвкусица! Пять вещей, которые не стоит носить после 35 лет. Фото

35 лет – отличный возраст, чтобы перебрать свой гардероб, изменить имидж и определиться со стилем. От некоторых "молодежных" вещей стилисты советуют отказаться, чтобы не выдавать безвкусицу и не выглядеть нелепо.

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Без них образы статных женщин будут выглядеть уместно, стильно и утонченно. OBOZREVATEL расскажет, какую одежду не стоит выбирать после 35 лет (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Очень короткая одежда

Ультрамини очень трудно стилизовать в образе так, чтобы оно не выглядело вульгарно. Во взрослом возрасте от женщин ожидают более сдержанного стиля и умения подчеркнуть преимущества фигуры без коротких юбочек.

Детские принты

Большие и яркие рисунки на одежде выдают инфантильность и желание выделиться из толпы дешевыми способами. От футболок с мультперсонажами, иллюстрациями и большими надписями лучше отказаться совсем.

Небрежный вид

Юность может простить неопытность в выборе одежды и стилизации, однако на элегантных леди растянутые, грязные или порванные вещи будут выглядеть полным модным провалом.

Облегающие фасоны

Избегать также стоит облегающих фасонов верхней одежды, брюк, юбок и т.д. Они не только могут подчеркнуть недостатки фигуры, но и очень некомфортны в ношении. Предпочтение можно отдать прямым кроям и четким формам.

Мешковатые вещи

35 лет – это не приговор и не время, когда фигуру следует прятать за мешковатыми кардиганами, спортивными костюмами и оверсайзом. Конечно, существуют случаи, когда такая одежда выглядит уместно и может стать универсальной, но заполнять свой гардероб исключительно бесформенными вещами не стоит, чтобы не подчеркнуть неуверенность.

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