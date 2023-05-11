Никогда не покупайте такие: названы модели джинсов, которые сильно полнят. Фото

Найти джинсы, которые идеально подойдут по фигуре и гармонично впишутся во все образы и стили – тот еще квест. Этот универсальный, проверенный годами предмет гардероба может визуально испортить фигуру, если неправильно подобрать модель.

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Конечно, есть актуальные тенденции и тренды, мода меняется каждый сезон. Однако в погоне модой не следует терять чувство стиля. Не всем будут подходить трендовые кюлоты или джинсы-клеш. Как подобрать джинсы, гармонично подчеркивающие преимущества каждого типа фигуры – читайте в материале OBOZREVATEL.

Джинсы с заниженной талией при наличии лишнего веса на боках

Джинсы с заниженной талией снова становятся актуальными. Это топ-тренд 2000-х годов. Если в юности вы обожали обнаженный живот, короткие топы и джинсы с низкой посадкой – это ваш шанс вернуться в бурные студенческие или школьные годы. Однако обратите внимание – не всем идут такие джинсы. Надо иметь действительно стройную фигуру, чтобы позволить себе заниженную талию. При наличии лишних килограммов на животе или по бокам такие джинсы сделают вас визуально более плотной.

Слишком узкие джинсы из тонкого денима

Джинсы слимы или скинни могут делать фигуру более стройной. Но есть нюансы. Если вы выберите скинни из не очень качественного материала (речь сейчас о хорошо тянущемся тонком дениме, который собирается на ногах в складки), вы можете добавить себе несколько лишних килограммов – по крайней мере визуально. Это будет выглядеть не слишком эстетично.

Кому лучше не выбирать джинсы-клеш

Если у вас женственная и аппетитная фигура "груша" – лучше откажитесь от джинсов-клеш. Они точно не подчеркнут ваши преимущества, а лишь акцентируют внимание на недостатках. Ноги будут выглядеть короче и полнее, чем они есть на самом деле.

Чью фигуру испортят джинсы-кюлоты

Кюлоты – одна из универсальных моделей, которая будет подходить практически всем типам фигур. За одним исключением – типу фигуры "яблоко" джинсы противопоказаны. Вы можете нивелировать все преимущества своей фигуры и зрительно превратиться в бесформенный квадрат.

Джинсы с завышенной талией и фигура типа "яблоко"

Завышенная талия отлично скроет недостатки, но не всегда. Специалисты говорят: если у вас четко выраженный тип фигуры "яблоко" – лучше лишний раз не обтягивать живот и не подчеркивать его. Следует выбирать модели со средней посадкой.

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