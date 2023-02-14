Какие джинсы будут в тренде весной 2023 и c чем их носить: лучшие идеи для модниц. Фото

Каждый сезон все крупные мировые бренды одежды готовят множество новинок. Весной 2023 на подиумах и улицах крупнейших городов мира воцарится разнообразие. В этом году будут очень модные не только узкие джинсы, удлиняющие ноги, но и свободные, например момы. Только главное помнить, под объемный низ стоит надевать облегающий верх.

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OBOZREVATEL расскажет, какие джинсы будут в тренде в начале весны, а также даст подсказки, с чем их комбинировать. К слову, с этим предметом гардероба можно составить не только спортивный стильный аутфит (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Самые актуальные модели джинсов 2023 года

1. Широкие джинсы

Идеальная инвестиция каждой девушки в текущем году – широкие джинсы с завышенной талией, которая будет скрывать все недостатки фигуры. Дополнить образ можно облегающим гольфом, топом или заправленной блузой.

2. Прямые джинсы

Эта модель покорила девушек еще в минувших сезонах и до сих пор находится на вершине модного олимпа. Эти джинсы хороши тем, что с ними можно создать как кэжуал-образ, так и шикарный вечерний, дополнив бюстье и босоножками на каблуке. Универсальная вещь прослужит вам не один год.

3. Расклешенные джинсы

Так как мода циклична, ультрастильными будут варианты с расклешенным от колена низом. Стилисты также предлагают обратить внимание на модели, с разрезами на штанинах. Вы покорите окружающих, если наденете такие джинсы с кедами и свитшотом, а также с элегантными туфлями-лодочками и шелковой майкой.

4. Джинсы-бочки

Неожиданная, но весьма интересная новинка для смелых леди. Их назвали "базовыми" на 2023 год, хотя они впишутся не в каждый гардероб и образ. Они выглядят эпатажно и изящно одновременно, так как широкие штанины внизу заужены. Данный вариант советуют носить с блузами, топами, гольфами и свитшотами.

Также в магазинах вы все еще будете встречать джинсы-скинни, так как они несмотря на тренды, всегда останутся в наших гардеробах. Чтобы быть стильными, комбинируйте их с худи оверсайз, объемными свитерами и кроссовками. Они также подойдут к любимому кардигану и футболке.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 6 моделей платьев в 2023 году могут указать на отсутствие вкуса. В этот список вошли варианты с накладным воротником и баской, а также широкими рукавами. Чтобы ознакомиться с другими фасонами – переходите по ссылке.

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