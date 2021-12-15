Пенелопа Крус в Chanel с ног до головы вызвала фурор на гала-вечере в Нью-Йорке

Каждый год при поддержке модного дома Chanel проводится гала-вечер, посвященный одной выдающейся особе в киноиндустрии. В 2021 году мероприятие было решено посвятить музе бренда и голливудской звезде Пенелопе Крус, которая пришла на торжество в свою честь в роскошном красном платье.

Событие произошло в нью-йоркском музее современного искусства, куда позвали также Энн Хэтэуэй, Диану Крюгер, Ребекку Холл, Рикки Мартина и других знаменитостей. Однако наряд Пенелопы затмил всех гостей. OBOZREVATEL рассказывает, что надела обладательница премии "Оскар" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Выбор 47-летней звезды фильмов "Параллельные матери" и "Пираты Карибского моря", как и ожидалось, пал на алое макси-платье от Chanel, изюминкой которого стал асимметричный подол.

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Роскошности наряду с завышенной талией и бантиком возле груди добавили ажурные вставки на хрустальном декольте. Его оттеняли драгоценные массивные серьги, которые были видны из-за собранной прически.

Чтобы образ выглядел лаконично, звезда выбрала простые, но элегантные открытые черные босоножки на стойких каблуках.

Основная часть ее волос была собрана на затылке. Только несколько прядей падали на лицо.

Заметим, что Пенелопа является давней подругой Карла Лагердельфа, главного дизайнера и креативного директора Chanel.

В прошлые годы подобные вечера проводили в честь Джорджа Клуни, Мартина Скорсезе и Лора Дерна.

Коротко о звезде:

Пенелопа Крус – испанская актриса и модель. В 2021 году вышла картина "Параллельные матери" с Пенелопой в главной роли. За участие в съемках актриса была удостоена награды в номинации "Лучшая женская роль". В 2007 году Пенелопа начала встречаться с актером Хавьером Бардемом. В 2010 году они поженились. У супругов двое детей — сын Леонардо и дочь Луна.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пенелопа обожает наряды от Chanel и часто появляется в них на публике. Во время Недели высокой моды в Париже ее выбор пал на приталенное черное платье.