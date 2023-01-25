Пальто на молнии, узкие брюки и не только: что больше не в моде в 2023 году

Модные тенденции меняются с неимоверной скоростью. Иногда кажется, только купил любимую вещь, как она больше не популярна. Мировые дизайнеры и модельеры диктуют свои правила, именно они отметили, что пальто на молнии, платье-футляр и узкие классические брюки стоит положить на верхнюю полку и ждать лучших времен для этих изделий.

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OBOZREVATEL расскажет, какие вещи вошли в список антитрендов 2023 года. Некоторые из них вас удивят (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Пальто на молнии

Более трендовой моделью в этом году будет пальто на пуговицах и с поясом. А вот от данного типа верхней одежды на молнии стоит избавиться. Особенно неактуальным считается приталенный фасон и короткая длина.

Платье-футляр

Так как девиз 2023 года – свободный крой и оверсайз, платье-футляр в обтяжку точно не порадует фешн-экспертов. Замените классику на платье-рубашку, платье-тунику или платье-свитер. Если очень хочется подчеркнуть талию, используйте корсет или пояс.

Узкие брюки

Брюки-палаццо, прямые и расклешенные заполонили все магазины. Офисные и чересчур строгие модели брюк теряют свою актуальность. Тем более они не такие удобные и практичные.

Бандажное платье

Модницам, которые много времени проводят в тренажерном зале, конечно, хочется показать свою фигуру в бандажном платье. Однако оно не будет на пике популярности в 2023 году. Платья свободного кроя – лучшее решение.

Туфли с открытым мыском на высоком каблуке

Удивительно, но данная обувь стала антитрендом. Самыми модными в текущем году будут мюли с квадратным носом. Именно за ними начнут охотиться леди. Очень стильно смотрится туфли в белом цвете.

Балетки с круглым носом

Не расстраивайтесь, если обувь с круглым носом была вашим фаворитом. Возможно, вы не знали, но она – это путь к плоскостопию. Вместо них обратите внимание на лоферы с узким мысом и на небольшом каблуке.

Кожаные лосины

Несколько сезонов подряд кожаные леггинсы были супер популярными. Однако сейчас замените эту часть гардероба на кожаные штаны-палаццо или расклешенные. Также подумайте о брюках из экокожи.

Немного ранее OBOZREVATEL сообщил, о каких сочетаниях одежды пора забыть. Джинсы скинни и сапоги-чулки, а также комплект "шапка, варежки и шарф" – тренды, которые стоит оставить в 2022 году.

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