От устаревших до трендовых: Андре Тан показал главные обувные тенденции 2021. Фото

Украинский дизайнер Андре Тан показал, какая обувь давно устарела, какая является базовой, а какую можно отнести к трендам летнего сезона. Так, на опубликованных снимках видно, что тенденции существенно изменились за несколько лет.

На своей странице в Instagram специалист опубликовал соответствующие кадры. Он поделил обувь на три категории – "устарело", "база" и "хитяра" (чтобы по смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Сейчас актуальны сандалии на массивной подошве и с толстыми ремешками. Выполнены они должны быть в классическом дизайне.

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Шлепанцы на платформе давно устарели, на смену им пришли шлепанцы в стиле минимализма на маленьком каблуке.

В тренде мюли с острым носком и на аккуратном каблуке или "база" на низком ходу.

Босоножки подойдут как на низком ходу, так и яркие с широким каблуком и квадратным носком.

Балетки стоит выбирать пастельных светлых оттенков. Также в тренде и острый, и квадратный носок.

Яркие кроксы – абсолютный хит летнего сезона 2021. Они пригодятся не только для отпуска, но и для прогулок в городе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андре Тан заявил, что летом 2021 года в тренде будет классическая обувь на маленьком каблуке kitten heels (2-4 см). Однако он отметил, что такая модель не подойдет девушкам, у которых большой размер ноги, поскольку фасон удлиняет стопу.