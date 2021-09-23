Осторожно, антитренды: стилист рассказала, как правильно выбрать куртку на осень. Фото
Стилист и блогер Татьяна Белявина рассказала модницам, как правильно выбрать куртку на осень. Она посоветовала подбирать современную верхнюю одежду и ту, которая прослужит долгое время, а не устаревшие модели.
Соответствующий пост с советами эксперт опубликовала на личной странице в Instagram. "Осенью погода очень разнообразна! Сегодня может быть солнышко и золотые листья, а уже завтра полетит снег с дождем", – написала стилист (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Куртки со вставками
Вставки из других материалов с целью украсить вещь, могут ее сильно испортить и удешевить.
"Выбираем однотонные варианты, без сильного блеска и не ярких, неоновых цветов", – написала стилист.
Куртки с укороченным рукавом
Такой вариант куртки с укороченным рукавом или круглым вырезом под горло не добавит женственности.
"Выбирайте другие варианты. Та же стежка, но полноценный рукав, молния и капюшон делают куртку более функциональной и теплой, но при этом современной", – отметила эксперт.
Облегающие куртки
Под такую верхнюю одежду с трудом помещается трикотаж. Более актуальны модели свободного кроя.
"Пусть куртка будет более свободная. Это классно, так как всегда можно утеплиться и надеть теплый свитер под низ", – написала Белявина.
Куртки с цветастым принтом
Уже давно неактуальные куртки украшенные цветными манжетами или подкладкой. Современные модели более лаконичны, считает стилист.
Куртки с принтом или мехом
Такие варианты верхней одежды давно уже в прошлом. Эксперт отмечает, что лучше всего подобрать современную, лаконичную куртку.
Куртки с множеством деталей
Когда на верхней одежде много деталей (молнии, клепки, разный материал), то это сильно удешевляет вещь.
"Тон в тон в отделке, плюс свободный силуэт – делают вещь более современной", – отметила Наталья Белявина.
Объемные куртки
Стилист также посоветовала при выборе куртки, обращать внимание где у нее располагается основной объем.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что стилист Наталья Марта поделилась советами, с чем сочетать джинсы. Среди вещей, которые можно надеть к ним – бежевый или черный пиджак, кожаная куртка или тренч.