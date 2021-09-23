Осторожно, антитренды: стилист рассказала, как правильно выбрать куртку на осень. Фото

Стилист и блогер Татьяна Белявина рассказала модницам, как правильно выбрать куртку на осень. Она посоветовала подбирать современную верхнюю одежду и ту, которая прослужит долгое время, а не устаревшие модели.

Соответствующий пост с советами эксперт опубликовала на личной странице в Instagram. "Осенью погода очень разнообразна! Сегодня может быть солнышко и золотые листья, а уже завтра полетит снег с дождем", – написала стилист (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Куртки со вставками

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Вставки из других материалов с целью украсить вещь, могут ее сильно испортить и удешевить.

"Выбираем однотонные варианты, без сильного блеска и не ярких, неоновых цветов", – написала стилист.

Куртки с укороченным рукавом

Такой вариант куртки с укороченным рукавом или круглым вырезом под горло не добавит женственности.

"Выбирайте другие варианты. Та же стежка, но полноценный рукав, молния и капюшон делают куртку более функциональной и теплой, но при этом современной", – отметила эксперт.

Облегающие куртки

Под такую верхнюю одежду с трудом помещается трикотаж. Более актуальны модели свободного кроя.

"Пусть куртка будет более свободная. Это классно, так как всегда можно утеплиться и надеть теплый свитер под низ", – написала Белявина.

Куртки с цветастым принтом

Уже давно неактуальные куртки украшенные цветными манжетами или подкладкой. Современные модели более лаконичны, считает стилист.

Куртки с принтом или мехом

Такие варианты верхней одежды давно уже в прошлом. Эксперт отмечает, что лучше всего подобрать современную, лаконичную куртку.

Куртки с множеством деталей

Когда на верхней одежде много деталей (молнии, клепки, разный материал), то это сильно удешевляет вещь.

"Тон в тон в отделке, плюс свободный силуэт – делают вещь более современной", – отметила Наталья Белявина.

Объемные куртки

Стилист также посоветовала при выборе куртки, обращать внимание где у нее располагается основной объем.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что стилист Наталья Марта поделилась советами, с чем сочетать джинсы. Среди вещей, которые можно надеть к ним – бежевый или черный пиджак, кожаная куртка или тренч.