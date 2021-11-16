Низкий хвост и высокие сапоги: Тимошенко показала, как стильно носить строгий костюм. Фото

Obozrevatel
Obozrevatel
Мода
1 минута
386
Низкий хвост и высокие сапоги: Тимошенко показала, как стильно носить строгий костюм. Фото

Народный депутат Украины Юлия Тимошенко появилась на очередном заседании Верховной Рады в эффектном образе. Стильный классический костюм политика могут взять на вооружение многие деловые модницы страны.

Юлия Владимировна стабильно меняет наряды перед появлением в Раде. На этот раз она решила удивить сдержанным черным луком, пишет LIVE.

Юлия Тимошенко на заседании Верховной Рады

Государственная деятельница выбрала для заседания юбку-карандаш ниже колена и жакет с укороченными рукавами, который удачно подчеркнул ее талию. Акцентом стали высокие замшевые сапоги темно-серого цвета на большом толстом каблуке.

Видео дня
Юлия Тимошенко в total black

Дополнили образ округленные очки с оправой под цвет костюма и ненавязчивая прическа – низкий хвост с выпущенными прядями.

Тимошенко сменила знаменитую косу на низкий хвост
Тимошенко стабильно меняет рабочие наряды
Юлия Владимировна на заседании ВР 16 ноября

Коротко о личности:

  • Юлия Тимошенко – украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины.

  • Родилась 27 ноября 1960 года в Днепре.

  • Первая и пока единственная женщина премьер-министр в истории Украины, а также первая женщина, занимавшая этот пост в странах СНГ.

Ранее OBOZREVATEL вспоминал образы принцессы Дианы для прохладного времени, которые смело можно повторить в ноябре 2021 года.

СтильполитикаМодаЮлия Тимошенко