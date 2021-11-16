Низкий хвост и высокие сапоги: Тимошенко показала, как стильно носить строгий костюм. Фото

Народный депутат Украины Юлия Тимошенко появилась на очередном заседании Верховной Рады в эффектном образе. Стильный классический костюм политика могут взять на вооружение многие деловые модницы страны.

Юлия Владимировна стабильно меняет наряды перед появлением в Раде. На этот раз она решила удивить сдержанным черным луком, пишет LIVE.

Государственная деятельница выбрала для заседания юбку-карандаш ниже колена и жакет с укороченными рукавами, который удачно подчеркнул ее талию. Акцентом стали высокие замшевые сапоги темно-серого цвета на большом толстом каблуке.

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Дополнили образ округленные очки с оправой под цвет костюма и ненавязчивая прическа – низкий хвост с выпущенными прядями.

Коротко о личности:

Юлия Тимошенко – украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины.

Родилась 27 ноября 1960 года в Днепре.

Первая и пока единственная женщина премьер-министр в истории Украины, а также первая женщина, занимавшая этот пост в странах СНГ.

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