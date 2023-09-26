Никогда так не одевайтесь! Модельер назвал две вещи, которые выдадут вас в Европе как туриста

Планируя поездки в Европу, наверняка большинство детально продумывает не только маршрут, но и модные образы. По негласному туристскому правилу мы всегда стараемся слиться с атмосферой страны, в которую путешествуем. Впрочем, иногда аутфиты могут выглядеть неуместно или слишком "туристически", выдавая у вас приезжих.

По этому случаю англо-американский модельер Тан Франц поделился с изданием Insider несколькими советами, как одеваться шикарно в Европе, не выглядя при этом "полным туристом". Франц – автор мемуаров Naturally Tan, модный эксперт сериала Netflix под названием Queer Eye, ведущий веб-сериала Dressing Funny и соведущий Next In Fashion. Модельер имеет пакистанское происхождение, он один из первых открытых геев из Южной Азии на большом экране и один из первых открытых геев-мусульман на западном телевидении.

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Модельер считает, что туристам не следует брать с собой одежду, которая стереотипно ассоциируется со страной, которую вы посещаете. "Лучший пример, который я могу вам привести, – это берет в Париже, – говорит Тан Франц. – Французы на самом деле не носят их, так что вы можете выдать себя". Модельер рекомендует добавить берет в свой базовый гардероб, потому что этот головной убор – французский стереотип, пришедший из массовой культуры и кино.

Франц говорит, что ношение носков с босоножками было еще одной туристической неожиданностью для местных. "Я знаю, что это стало трендом, но это очень американская вещь", – объяснил он. Если вы не хотите выделяться среди местных, лучше оставьте это сочетание дома.

Франц имеет больше советов, как одеваться в европейском стиле, в своем руководстве по стилю Trainline, в частности, он советует отказаться от сумки для фотоаппарата и панамки.

Модельер также поделился некоторыми своими советами по упаковке в путешествие, в частности, отдавайте предпочтение хлопку и льну, чтобы не потеть в жгучую летнюю жару. "Все, что выглядит громоздким, не поможет в ситуации, когда вы находитесь в месте без кондиционера, а обычно в Европе такое повсюду, – говорит он. – У вас может быть прекрасное шелковое платье, но шелк не дружит с влажностью или жарой".

Франц рассказал, что он всегда пытается брать ручной багаж во время путешествий по Европе. "С ручным чемоданом передвигаться гораздо легче, – объясняет он. – И, честно говоря, если вы едете в путешествие на четыре-пять дней, вы можете без проблем поместить все необходимое в свою ручную кладь".

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