Никогда не выйдут из моды! Три 'вечных' платья, которые придают образу элегантности. Фото

Мода, безусловно, быстротечна, и то, что было на пике популярности год-два назад, – сегодня может считаться признаком отсутствия вкуса. Однако здесь, как и в любом правиле, есть исключения. В нашем случае речь о "вечных" платьях, которые не потеряют своей актуальности никогда.

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Эти модели носили еще наши мамы и бабушки, а сегодня они интерпретировались под современные стандарты и все так же занимают в гардеробе модниц почетное место. OBOZREVATEL расскажет о таких платьях.

Платье-халат

Такой фасон ценится девушками не только за его красоту и трендовость, но и за универсальность и комфорт. Платье-халат удачно прикрывает все "неидеальные" зоны, как, например, выпирающий животик, при этом элегантно подчеркивает талию, делает силуэт более изящным и вытянутым. Комбинируя такое платье с туфлями на каблуке вы получаете изысканный вечерний лук, а если носить его под кроссовки или грубые ботинки, то образ заиграет совершенно иными красками.

Платье-рубашка

Еще один универсальный фасон, который легко сочетается как с каблуками, так и с кроссовками или ботинками. Особенно актуально платье-рубашка на летний период, когда хочется выглядеть легко, свежо и стильно, но не хочется сильно заморачиваться над стилизацией аутфита. Носить такую модель можно и с поясом, и без него. Хрупким и худеньким девушкам рекомендуется присмотреться к oversize-фасонам, а вот красавицам с пышными формами лучше воспользоваться каким-то ремешком, дабы избежать бесформенности силуэта.

Платье-комбинация

Платье-комбинация остается в списке трендов уже много-много лет подряд и будьте уверены, что ничего не изменится еще лет через 10. Этот расслабленный бельевой фасон выглядит, казалось бы, так просто, но вместе с тем очень сексуально и элегантно. Однако самое большое достоинство этой модели – это ее универсальность в стилизации. Никакой другой фасон не сочетается с другими вещами так, как платье-комбинация. Оно отлично смотрится как самостоятельный элемент гардероба под босоножки, туфли-лодочки, кроссовки или трендовые ботинки-казаки. Идеально сочетается с маскулинными вещами: объемными грубыми жакетами, длинными широкими пальто и так далее. Комбинация в дуэте с вязаным свитером создаст уютный и романтичный образ, а с худи и кепкой – стильный спорт-шик.

Ранее OBOZREVATEL писал об атласной, джинсовой и других моделях юбок макси на лето. Они имеют длину, оптимальную для женщин с любой фигурой. Существенно скрывают живот и зрительно делают выше.

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