Нервы дороже. 5 вещей, которые не стоит покупать в интернете

Интернет-магазины находятся на пике процветания. Люди все меньше посещают магазины и намного чаще пользуются услугами курьеров, покупая в сети самые различные вещи. Однако не все можно приобретать вслепую. Есть вещи, которые стоит пощупать, прежде чем за них заплатить.

Издание Marie Claire приводит список запретных товаров в интернете и советует отправиться за ними в реальный магазин. Речь идет о пяти самых простых, но важных предметах гардероба.

Обувь. Большим счастьем будет подобрать обувь по размеру в интернете. Даже в магазинах люди не сразу могут выбрать удобные сапоги или туфли. И если размер угадать еще можно, то подъем и полноту ноги – вряд ли. Также важно на ощупь и пристальным глазом проверить фурнитуру, чтобы вскоре не закинуть покупку на антресоль.

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Нижнее белье. Это еще один запретный товар для покупки через интернет, так как возврату он не подлежит. Его также можно сравнить с обувью, в выборе которой важен размер – чашка может не подойти даже если вы точно измерили все параметры, а подарить белье кому-то тоже окажется риском.

Головные уборы. Как ни странно, но и этот предмет гардероба лучше выбирать вживую. А все потому, что эта вещь должна очень четко подойти к лицу. Интернет, фотошоп, яркость экрана могут искажать оттенок, который вам нужен, и когда курьер принесет вещь – то она попросту вас разочарует. Кроме того, тут также важен размер, а еще – примерка на случай вероятности аллергии. Это можно понять, надев шапку и почесав лоб.

Ремни и перчатки. Во-первых, размеры часто разнятся между собой, поэтому перчатки нужно мерить по своей руке. А во-вторых, ремни нужно подбирать индивидуально под каждые брюки или джинсы. Кроме различной ширины, они отличаются уровнем посадки и целями предназначения.

Вечерние наряды. Тут все очень просто: поиск образа на праздник – это своего рода терапия и удовольствие. Грех – лишать себя такого наслаждения. Вы можете стать Джулией Робертс из "Красотки" и ощутить на себе все прелести шоппинга, а также насладиться различными образами себя любимой. Поэтому ограничиваться поиском платья в сети не стоит. Тем более, что дорогостоящий наряд еще больше других нуждается в примерке.

Как писал OBOZREVATEL, юристы рассказали, как в Украине вернуть деньги после покупки товара в интернет-магазине.