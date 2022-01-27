Одежда и аксессуары, которые давно вышли из моды и вряд ли вернутся. Фото

Есть наряды, разновидности которых уже не одно столетие выбирают дамы для своих гардеробов: платья, юбки и так далее. А есть такие вещи, о которых уже несколько поколений девушек не вспоминают или даже не слышали о них. Например, кринолины, капоры или пенсне.

Эти элементы одежды и аксессуары можно увидеть разве что на страницах энциклопедий, в кино или театре во время немодерных спектаклей. Узнайте в материале OBOZREVATEL о том, какие вещи раньше были в тренде.

Едва ли не самый главный атрибут леди Викторианской эпохи – кринолины. Они появились в 1829 году в Англии. Это был жесткий каркас, делавший подол платья пышным. Идея создания такого элемента женской одежды принадлежит кутюрье Чарльзу Фредерику Ворту.

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Кринолины были самыми популярными в 1851 году и находились в гардеробах красавиц до 1867 года. Со временем, женщины начали отказываться от этой конструкции, ведь она была неудобной и легко воспламенялась от сигарет, которые тогда часто курили на светских мероприятиях.

Этот элемент женской одежды появился в Англии, в эпоху ампирной моды (с 1790-х по 1820-е годы). Сначала это была чисто мужская короткая двухбортовая куртка. Ее назвали в честь графа Джорджа Спенсера, носившего укороченный фрак: по одной из версий – его фрак поджег огонь, по другой – мужчина проиграл, поспорив с другом.

Со временем жакет "перекочевал" в женскую моду. Девушки стали его носить во время прогулки по городу или на природе. Обычно они надевали платье с высокой талией вместе со спенсером с декоративным элементом в виде фонарика на плече.

Элемент женского нижнего белья, панталоны, напоминали объемные брюки до колен. Они были созданы еще в 1620 году и не утрачивали популярность до прошлого века. Этот элемент женской одежды получил свое название от имени Pantaleone, героя из итальянской комедии дель арте (ранняя форма профессионального театра), носившего длинные красные брюки. Панталоны использовались преимущественно для дополнительного согревания тела.

Это женский головной убор, с небольшим наголовником и широким закругленным передним краем, обычно выходящим за пределы лица. Как правило, у него есть ленты, которые нужно завязывать под подбородком. Этот аксессуар появился в Европе в XIX веке. Сначала его носили служанки, а со временем он завоевал популярность у их хозяек.

Такая шляпка была в тренде с 1815 до 1840 годов, а вышла из моды в 1860-х. Капор "возвращался" в гардеробы девушек в начале 1890-х.

Сегодня магазины оптики имеют широкий ассортимент: разных цветов и форм оправы, а также линзы, которые производятся или подбираются индивидуально. Но в ХVI веке о таком разнообразии люди могли только мечтать.

Для тех, кто испытывал проблемы со зрением и хотел лучше видеть мир, были доступны только пенсне. Это очки без заушных скобок, которые держались на пружинке, зажимающей переносицу. Их активно использовали вплоть до окончания Второй мировой войны.

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