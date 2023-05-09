Не делайте так! С чем нельзя носить кроссовки: пять худших вариантов, которые выдают плохой вкус. Фото

Раньше кроссовки считалась атрибутом спортивной униформы, но со временем они заполонили гардероб модниц, которые начали комбинировать эту обувь не только с джинсами и тренировочными костюмами, но и с платьями. Стоит признать, их можно носить с юбками и платьями, главное, подбирать правильные фасоны одежды.

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OBOZREVATEL подскажет, какие формулы с кроссовками в этом году стоит забыть. Продемонстрируйте окружающим свой отменный вкус (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Кроссовки + колготки

Несмотря на то, что в 2023 году мы вернулись к моде нулевых, комбинация капроновых колгот и кроссовок, особенно спортивных, крайне неудачная. Если вы собираетесь спрятать данный элемент гардероба под длинной юбкой и обуть трендовые Nike, такой вариант можно рассмотреть.

Кроссовки + деловой костюм

К сожалению, любимая комбинация девушек превратилась в антитренд в этом году. Носить брючный костюм с кроссовками модельеры не запрещают, тому же это продолжают делать известные модели, такие как Хейли Бибер или Джиджи Хадид. Однако, если ваша цель создать деловой силуэт, выбирайте под ваш лук лоферы или туфли на небольшом каблуке.

Кроссовки + юбка карандаш

Юбка карандаш с длиной до колен и спортивные кроссовки выглядят так, будто бы вы до сих пор не усвоили урок о смешениях стилей. Как и в предыдущем случае, комбинация деловых и спортивных элементов гардероба сегодня не на пике популярности. Вместо юбки-карандаш отдайте предпочтение изделиям мини или макси.

Кроссовки + романтичные платья

Ошибка многих девушек в том, что они, выбирая комфорт, иногда могут надеть кроссовки даже под нарядное платье. Так делать не стоит! Эксперты поддерживают комбинацию кроссовок и платья только в том случае, если вы наденете воздушную хлопковую модель с объемной юбкой или платьем-рубашкой.

Кроссовки на голую ногу

Это модное табу хоть раз в жизни, но нарушала каждая леди. Стоит отметить, что последствия после этого не самые приятные. Тем, кому не нравится, когда виден носок, пусть подбирает короткие варианты, напоминающие следки.

Недавно OBOZREVATEL писал, какими моделями юбок нужно пополнить свой гардероб в 2023 году. Этим летом присмотритесь к изделиям из денима, юбкам с разрезами и на низкой посадке. Чтобы понимать, с чем их комбинировать – читайте наш материал.

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