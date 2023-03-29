Не делайте так! Пять ошибок в выборе одежды, которые укажут на дурной вкус: превратят любой образ в ''дешевку''. Фото

Подобрать стильный образ – нелегкая задача, если не следить за антитрендами и гнаться за количеством, а не качеством. Испортить look может даже незначительная деталь: избыток стразов, неудачное сочетание цветов, большой логотип и т.д.

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Чтобы ненароком не поймать насмешливые взгляды и не стать предметом обсуждения, следует внимательно выбирать наряд еще в магазине. OBOZREVATEL решил рассказать, что в мире высокой моды точно не оценят (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Джинсы с избытком декора

Джинсы – базовый элемент гардероба, который обычно нужно стилизовать в разных образах. Деним без лишнего декора, орнамента, вышивки и страз будет выглядеть дороже яркой пары.

Большие логотипы

Один из признаков дешевизны – желание кичиться брендовыми вещами. В 2023 году никому нет дела до того, обычный на вас ремень из качественной кожи или трендовая модель с большой пряжкой, которая уже сейчас выглядит смехотворно.

Ультратренды

Одежда и аксессуары, резко ставшие модными, так же быстро потеряют популярность. Этот момент легко пропустить и оказаться в неприятной ситуации. К примеру, сегодня комично выглядят минисумки, которые еще в прошлом году были хитом.

Блестящие колготки

Простота и лаконичность в обыденных образах всегда высоко ценятся, но наряд должен быть еще и опрятным. Телесные колготки с матовым эффектом – вне моды, тогда как блеск уже смотрится устарело и "грязно".

Подделки

Ни в коем случае не стоит покупать подделки на известные бренды, поскольку они обычно выполнены из некачественных материалов. Более того, в совершенстве брендовую вещь очень трудно подделать, поэтому окружающие, знакомые с оригиналом, легко заметят копию.

Ранее OBOZREVATEL писал о модных приемах, которые отталкивают, а не привлекают. Подробнее о них читайте в материале.

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