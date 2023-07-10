Не делайте так! Пять летних антитрендов, которые испортят самый безупречный образ. Фото

Антитренды – главный враг стильных летних образов, который преследует модниц каждый год. Чтобы не опозориться устаревшими тенденциями, непутевыми аксессуарами и неактуальной обувью, нужно внимательно следить за новыми хитами в мире моды.

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Не менее важно также уметь вовремя избавиться от антитрендовых вещей. О том, что не стоит одевать летом 2023 года, рассказали редакторы сайта Sympa (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Длинные майки

Облегающие удлинённые майки, которые любили одевать с джинсами и не заправлять, безнадежно устарели. Им на смену пришли стильные оверсайз футболки, укороченные топы и рубашки.

Маленькие очки

В эпоху моды на практичность, универсальность и комфорт маленькие очки стали антитрендом. Они не только плохо защищают от солнца, но и некрасиво смотрятся на лице, ведь на фоне крошечного аксессуара нос, щеки и лоб выглядят больше.

Очень короткие шорты

Слишком короткие модели, едва прикрывающие ягодицы, вышли из моды и выглядят вульгарно. Их лучше заменить на удлиненные варианты из денима.

Массивные и дешевые украшения

Большие украшения на шее и руках выглядят дешево и пестро. Они "тяготят" образ и зрительно увеличивают шею и предплечья, которые лучше оставлять открытыми, чтобы добавить изящества образу.

Босоножки с носками

Очень сомнительный тренд иногда врывается в моду, но так же быстро становятся неактуальными. Лето 2023 не стало исключением. Носить белые, цветные, кружевные и другие носки с открытой обувью – антитренд этого сезона.

Ранее OBOZREVATEL писал, какие аксессуары в 2023 году будут на пике популярности. Эти очки будут прекрасно смотреться с разными образами и помогут защитить глаза от ослепительного солнца.