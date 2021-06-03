Названы вещи, которые никогда не выйдут из моды. Фото

Есть вещи, которые никогда не выйдут из моды, ведь они уже стали классикой. Среди них – тренч, маленькое черное платье, кеды, белая рубашка, туфли-лодочки и многое другие.

Так, данные элементы гардероба сделают ваш образ более интересным и стильным во все времена. О том, какие вещи не поддаются быстрой смене моды и всегда остаются актуальными – читайте в материале OBOZREVATEL (чтобы просмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Тренч – вещь всегда актуальная. Главное, чтобы он был однотонным и подходящего именно вам оттенка. Его также можно носить как платье или как жакет в сочетании с брюками.

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Белая рубашка простого кроя на пуговицах хорошо сочетается со строгим брючным костюмом днем – для делового образа. Если заправить одну сторону рубашки в джинсы, получится casual look для прогулки на выходных.

Джинсы – действительно базовая вещь гардероба. Они удобные, не сковывают движений и подчеркивают фигуру. Обратите внимание на самые популярные модели – джинсы-бойфренды, джинсы-скинни.

Эту базовую вещь гардероба вы сможете носить каждый день, а при надобности легко превратить в праздничный наряд с помощью ярких аксессуаров.

Кеды Converse давно закрепили за собой место в моде, периодически то сбавляя, то вновь набирая популярность: они хорошо сочетаются практически со всем и всегда.

Водолазка – базовый элемент гардероба, с которой можно создать бесконечное количество образов. С приходом холодов она становится незаменимой вещью.

В туфлях-лодочках можно ходить и на работу, и в театр, и на свидание. Приобретите несколько пар из разных материалов – кожи, бархата или замши.

Мода на кожаные куртки началась в 70-х и продолжается по сей день. Ее можно сочетать как с платьями и туфлями-лодочками, так и джинсами в тандеме с кроссовками.

Брючный костюм – это не только основа делового стиля. Сейчас его можно надевать и на прогулку с друзьями, и в кафе, и на учебу. Он выручит в любой ситуации и точно никогда не выйдет из моды.

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