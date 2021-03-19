Названы трендовые модели курток весны 2021. Фото

С приходом теплых дней каждой моднице хочется достать из шкафа легкие и универсальные куртки, которые помогут выглядеть неотразимо. Джинсовые, бомберы, яркие или кожаные – модных вариантов для этого сезона предостаточно.

Кожаные куртки продолжают оставаться на пике популярности, потому что делают образ бунтарским и немного дерзким. А большое количество разных вариаций сможет дополнить практически любой наряд: будь то женственное платье или более спортивный стиль. Об этом пишет издание Elle (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Джинсовая куртка – это незаменимый элемент гардероба. Кроме привычных классических моделей в тренде также куртки ассиметричного кроя.

Яркие. В первую очередь, стоит обратить внимание на зеленый, желтый, синий и розовый оттенки – хиты этой весны. Такая верхняя одежда сделает образ эффектным и привлекательным.

А вот oversize куртки до сих пор остаются в тренде, потому что такой вариант является очень удобным. Смело можете выбирать размер на один или два большего вашего обычного.

В 2021 к нам снова вернулись бомберы, чтобы напомнить об эстетике, которая была в 70-х. Такая куртка выглядит всегда стильно.

Дождевик может использоваться не так часто, зато в плохую погоду эта вещица точно поднимет настроение.

Как сообщал OBOZREVATEL, модные платья весны 2021, которые вы не захотите снимать. Именно этот нежный наряд символизирует приход весны, ведь он подчеркивает женскую красоту. Пришло время узнать о новых фасонах и различных вариантах, без которых точно не обойтись.