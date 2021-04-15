Названы стильные модели сумок в 2021 году

Если вам надоели привычные для всех кожаные сумки, то стоит присмотреться к другим моделям, таким как соломенные и бархатные изделия, или трендовые авоськи.

Эти модели будут очень популярными в 2021 году и украсят любой образ. Подробней о модных сумках в этом сезоне – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Соломенные сумки

С каждым годом дизайнеры придумывать все новые модели соломенных сумок, которые можно носить не только на пляж, но и в повседневной жизни. Обратите внимание на oversize и cross body.

Сумки с жемчугом

С такой моделью можно выйти и на прогулку, и прийти на вечеринку. Некоторые дизайнеры создали варианты в форме больших жемчужин и даже с кристаллами. Есть и обычные кожаные сумки, украшенные жемчугом.

Авоськи

Эта модель остается актуальной с прошлогодних сезонов. Дизайнеры создают авоськи с кристаллами, оригинальным плетением и в ярких цветах.

Бархатные сумки

Обратите внимание на бархатные клатчи или сумки-мешки. С ними любой образ получится более романтичным и игривым. Кроме того, с подобными моделями можно выйти и на светское мероприятие, и в магазин.

Сумки из шелка

В сезоне 2021 будут актуальны модели в форме мешка, но при этом в них поместятся все необходимые предметы. Они также придадут любому образу нежности и красоты.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в моду снова вернулись самодельные украшения, которые были популярны в 60-х годах. Среди них фенечки, яркие кулоны, бусы и именные браслеты.