Названо стильні моделі сумок у 2021 році

Якщо вам набридли звичні для всіх шкіряні сумки, то варто придивитися до інших моделей, таких як солом'яні і оксамитові вироби, або трендові авоськи.

Ці моделі будуть дуже популярними у 2021 році і прикрасять будь-який образ. Детальніше про модні сумки в цьому сезоні – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Солом'яні сумки

З кожним роком дизайнери придумувати все новіші моделі солом'яних сумок, які можна носити не тільки на пляж, але і в повсякденному житті. Зверніть увагу на oversize і cross body.

Сумки з перлами

З такою моделлю можна вийти і на прогулянку, і прийти на вечірку. Деякі дизайнери створили варіанти в формі великих перлин і навіть з кристалами. Є і звичайні шкіряні сумки, прикрашені перлами.

Авоськи

Ця модель залишається актуальною з торішніх сезонів. Дизайнери створюють авоськи з кристалами, оригінальним плетінням і в яскравих кольорах.

Оксамитові сумки

Зверніть увагу на оксамитові клатчі або сумки-мішки. З ними будь-який образбуде більш романтичним і грайливим. Крім того, з подібними моделями можна вийти і на світський захід, і в магазин.

Сумки з шовку

У сезоні 2021 будуть актуальні моделі у вигляді мішка, але до того ж в них помістяться всі необхідні предмети. Вони також додадуть будь-якому образу ніжності та краси.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у моду знову повернулися саморобні прикраси, які були популярні у 60-х роках. Серед них фенечки, яскраві кулони, намисто та іменні браслети.