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Названы семь базовых вещей, которые вышли из моды: чем их заменить. Фото

Катерина Малай
Мода
2 минуты
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Названы семь базовых вещей, которые вышли из моды: чем их заменить. Фото

Даже вещи, ставшие базовыми из-за того, что годами были популярны, нуждаются в обновлении. Освежать свой образ новыми моделями и деталями нужно регулярно.

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Иногда достаточно просто разбавить наряд, а иногда стоит приобрести новую вещь. OBOZREVATEL решил рассказать о 7 элементах гардероба, которые были классикой, но стали неактуальными (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пиджак

Нет более универсальной и стильной вещи в офис и на официальное мероприятие, чем пиджак. Впрочем, приталенная, классическая модель уже устарела. Ей на смену пришли удлиненные до середины бедра, прямые и чуть-чуть оверсайз жакеты.

Названы семь базовых вещей, которые вышли из моды: чем их заменить. Фото

Рубашка

С базовой рубашкой произошло такое же несчастье, как и с пиджаком. Строгие силуэты больше не в моде. Лучше выбрать рубашку, которая будет свободно лежать на теле и создавать ощущение небрежности.

Названы семь базовых вещей, которые вышли из моды: чем их заменить. Фото

Юбка-карандаш

Обычная модель из ткани, словно ее выдернули из комплекта-двойки, выглядит скучно и неактуально. Аналогичная модель из кожи не придаст образу вульгарности из-за закрытого фасона, но значительно улучшит образ.

Названы семь базовых вещей, которые вышли из моды: чем их заменить. Фото

Брюки-сигареты

Модель, которая якобы не скини, но и не широкая – неудачный вариант. Более стильно в новом сезоне будут смотреться широкие или клеш-модели.

Названы семь базовых вещей, которые вышли из моды: чем их заменить. Фото

Скини

Вспоминая экстремально облегающие джинсы скини, хочется сказать, что все не так однозначно. Они действительно уже не на пике популярности, но удачное сочетание такой модели с широким верхом и грубой обувью может спасти образ.

Названы семь базовых вещей, которые вышли из моды: чем их заменить. Фото

Кожаная куртка

Не так давно маленькая кожаная куртка была атрибутом гардероба всех модниц, но тенденции неумолимо оттеснили ее на задний план. Любительницам кожаных изделий лучше присмотреться к брутальной косухе.

Названы семь базовых вещей, которые вышли из моды: чем их заменить. Фото

Балетки с круглым носом

Такая пара обуви не только выглядит старомодно, но и вредит ногам и визуально прибавляет вес. Если нет желания надевать каблуки, лучше выбрать что-то на массивной подошве или с острым носом.

Названы семь базовых вещей, которые вышли из моды: чем их заменить. Фото

Как писал OBOZREVATEL, есть пять ошибок в выборе одежды, которые выдадут отсутствие вкуса. Неудачный фасон и неправильно подобранный размер точно не превратят девушку в роковую красотку. Подробнее – в нашем материале.

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