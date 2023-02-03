Названы семь базовых вещей, которые вышли из моды: чем их заменить. Фото

Даже вещи, ставшие базовыми из-за того, что годами были популярны, нуждаются в обновлении. Освежать свой образ новыми моделями и деталями нужно регулярно.

Видео дня

Иногда достаточно просто разбавить наряд, а иногда стоит приобрести новую вещь. OBOZREVATEL решил рассказать о 7 элементах гардероба, которые были классикой, но стали неактуальными (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пиджак

Нет более универсальной и стильной вещи в офис и на официальное мероприятие, чем пиджак. Впрочем, приталенная, классическая модель уже устарела. Ей на смену пришли удлиненные до середины бедра, прямые и чуть-чуть оверсайз жакеты.

Рубашка

С базовой рубашкой произошло такое же несчастье, как и с пиджаком. Строгие силуэты больше не в моде. Лучше выбрать рубашку, которая будет свободно лежать на теле и создавать ощущение небрежности.

Юбка-карандаш

Обычная модель из ткани, словно ее выдернули из комплекта-двойки, выглядит скучно и неактуально. Аналогичная модель из кожи не придаст образу вульгарности из-за закрытого фасона, но значительно улучшит образ.

Брюки-сигареты

Модель, которая якобы не скини, но и не широкая – неудачный вариант. Более стильно в новом сезоне будут смотреться широкие или клеш-модели.

Скини

Вспоминая экстремально облегающие джинсы скини, хочется сказать, что все не так однозначно. Они действительно уже не на пике популярности, но удачное сочетание такой модели с широким верхом и грубой обувью может спасти образ.

Кожаная куртка

Не так давно маленькая кожаная куртка была атрибутом гардероба всех модниц, но тенденции неумолимо оттеснили ее на задний план. Любительницам кожаных изделий лучше присмотреться к брутальной косухе.

Балетки с круглым носом

Такая пара обуви не только выглядит старомодно, но и вредит ногам и визуально прибавляет вес. Если нет желания надевать каблуки, лучше выбрать что-то на массивной подошве или с острым носом.

Как писал OBOZREVATEL, есть пять ошибок в выборе одежды, которые выдадут отсутствие вкуса. Неудачный фасон и неправильно подобранный размер точно не превратят девушку в роковую красотку. Подробнее – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!