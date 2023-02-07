Названы самые модные оттенки одежды в 2023 году: наряды такого цвета должны быть у всех. Фото

Чтобы заранее узнать, какие цвета будут в моде в следующем сезоне, есть несколько лайфхаков. Следует внимательно следить за показами известных брендов и тенденциями компаний Pantone и Dulux, специализирующихся на изучении цветов.

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Так, Институт цвета Pantone еще осенью объявил, что оттенком 2023 будет Viva Magenta (карминово-красный) – сочетание малинового и красного. Редакторы глянца Woman and Home рассказали, какого цвета наряды лучше выбрать в новом сезоне (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Viva Magenta

Цвет года от Pantone возглавляет рейтинг. Платья, аксессуары и костюмы яркого оттенка будут точно в моде.

Земляный апельсин

Немного "грязный" оранжевый, который выглядит темнее обычного, станет трендом 2023 года.

Оливковый

Обладательницам холодного подтона кожи невероятно подходит холодный оливковый цвет в образе.

Бледно-розовый

В 2023 году одним из базовых оттенков станет не бежевый и белый, а бледно-розовый. Нежный цвет придаст романтичности любому образу.

Металлик

Уже не первый сезон дизайнеры создают коллекции с металлическим цветом. Серебро, золото или бронза – хит, но важно не переусердствовать.

Ранее OBOZREVATEL писал, какие пять частей гардероба должны быть у каждой леди. Сюда можно отнести не только белую футболку и маленькое черное платье. Чтобы узнать подробнее – переходите по ссылке.

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