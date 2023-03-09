Названы самые модные модели женской обуви весной 2023: с чем их носить. Фото

Модная обувь весны 2023 года – это та, в которой будет максимально удобно. Высокие каблуки и непрактичные модели уступили место комфортным кроссовкам, ботинкам и вариантам на низком ходу.

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Редакторы модного глянца Elle назвали три самых модных пары обуви в этом сезоне. Они оказались насколько разными, что идеальную модель для себя найдет любая красавица (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Балетки

После долгого перерыва на ногах модниц снова начали появляться лаконичные балетки. В моде преобладают модели из кожи, исполненные в базовых цветах: черном, бежевом, белом и нюдовых оттенках.

Очень стильно балетки смотрятся в сочетании с широкими джинсами или брюками, а вот комбинация с платьем уже устарела.

Массивные ботинки

Не всегда весна балует нас солнечной и сухой погодой. На помощь придут массивные боты, в которых ноги будут чувствовать себя комфортно даже во время ливня. Следует избегать излишнего декора и ярких цветов, ведь такие варианты трудно стилизовать.

Кроссовки

Производители спортивной обуви каждый сезон радуют модниц интересными новинками. Ретро-кеды или массивные кроссовки помогут создать стильный образ на прогулку или другой неформальный выход. Приветствуется полет фантазии, ведь строгих табу в этом году нет.

Как писал OBOZREVATEL, чтобы сократить расходы на одежду и пополнять свой гардероб исключительно "правильными" вещами, нужно соблюдать три базовых правила. О них – читайте в нашем материале.

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