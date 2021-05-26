Названы самые модные аксессуары лета 2021. Фото

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Мода
2 минуты
358
Какие украшения в тренде этим летом

Аксессуары – составляющие образа, которые делают его ярче и намного эффектнее. А этим летом точно будет из чего выбрать, ведь стилисты перечислили целый список модных украшений: крупные цепи, ожерелья и браслеты, аксессуары из бисера и много других.

Так, издание "Точка" сообщает, что крупные металлические листы в виде сережек способны выгодно подчеркнуть любой образ и стать универсальным аксессуаром (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Модные аксессуары.

  • Крупные цепи, кулоны, металлические вставки другого цвета или камни (для особых случаев) в этом сезоне на пике популярности, ведь смотрятся они очень эффектно.

Что носить летом 2021.

  • Ожерелья и браслеты из разноцветного бисера в стиле 90-х отлично сочетаются с более спокойными, повседневными образами.

Какие украшения в моде.

  • Аксессуары из жемчуга с металлическими вставками дополнят наряд и станут неотъемлемой частью летних аксессуаров.

Модные аксессуары в 2021.

  • Одним из самых провокационных аксессуаров этого лета стали цепочки на талию. Их можно носить как на оголенном животе, так поверх брюк или шортов.

Модные украшения в 2021.

  • Красочные глиняные кольца– тренд, который пришел в мир моды из 2000-х.

Модные украшения.

  • Цепочки, бисерные ожерелья и жемчуг – аксессуары, с которыми можно бесконечно долго экспериментировать и придумывать все новые и новые сочетания.

Модные аксессуары.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андре Тан показал, какие косынки будут в моде. Он поделился, что этим летом косынка светлых и темных оттенков станет одним из главных трендов среди разнообразия головных уборов. По его словам, аксессуар не только будет выглядеть стильно, но и подарит максимальный комфорт.

УкраинафотографииженщиныМодаКрасотаСтиль