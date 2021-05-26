Названы самые модные аксессуары лета 2021. Фото

Аксессуары – составляющие образа, которые делают его ярче и намного эффектнее. А этим летом точно будет из чего выбрать, ведь стилисты перечислили целый список модных украшений: крупные цепи, ожерелья и браслеты, аксессуары из бисера и много других.

Так, издание "Точка" сообщает, что крупные металлические листы в виде сережек способны выгодно подчеркнуть любой образ и стать универсальным аксессуаром (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Крупные цепи, кулоны, металлические вставки другого цвета или камни (для особых случаев) в этом сезоне на пике популярности, ведь смотрятся они очень эффектно.

Ожерелья и браслеты из разноцветного бисера в стиле 90-х отлично сочетаются с более спокойными, повседневными образами.

Аксессуары из жемчуга с металлическими вставками дополнят наряд и станут неотъемлемой частью летних аксессуаров.

Одним из самых провокационных аксессуаров этого лета стали цепочки на талию. Их можно носить как на оголенном животе, так поверх брюк или шортов.

Красочные глиняные кольца– тренд, который пришел в мир моды из 2000-х.

Цепочки, бисерные ожерелья и жемчуг – аксессуары, с которыми можно бесконечно долго экспериментировать и придумывать все новые и новые сочетания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андре Тан показал, какие косынки будут в моде. Он поделился, что этим летом косынка светлых и темных оттенков станет одним из главных трендов среди разнообразия головных уборов. По его словам, аксессуар не только будет выглядеть стильно, но и подарит максимальный комфорт.